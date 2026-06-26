La Feria del Libro Infantil: cómo visitarla gratis en las vacaciones de invierno

Con más de 3000 metros cuadrados de exposición y más de 70 stands, se duplica el espacio para que el público pueda participar de diferentes actividades destinadas a las infancias, marcando un hito histórico. Con entrada libre y gratuita, ahora en el predio ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón.
El evento cultural más importante del año para compartir entre grandes y chicos propone un programa ideal para disfrutar de los libros pero también con música, teatro, talleres y mucho más. Además, en el interior del predio habrá dos plazas con espectáculos permanentes para quienes estén recorriendo la Feria. Entre el 13 y el 17 de julio, antes del receso de vacaciones de invierno, será el turno exclusivo para las visitas escolares que ingresarán con inscripción previa.
Cuándo comienza la feria, qué actividades se pueden hacer y cómo inscribirse
Inauguración oficial de la Feria:
El acto de apertura de la 34.ª edición: viernes 17 de julio a las 17 horas.
Encuentro de Profesionales del Libro Infantil Un espacio de intercambio para el sector editorial y cultural: miércoles 22 de julio.
34.° Jornadas para Docentes y Mediadores de Lectura
Un espacio para compartir experiencias y descubrir herramientas que fortalezcan la mediación lectora: jueves 23 y viernes 24 de julio. Fechas y horarios -Fin de semana de apertura: 11 y 12 de julio, de 14 a 20 horas.
-Visitas escolares (con inscripción previa obligatoria) y público general: lunes 13 al viernes 17 de julio, de 9 a 17 horas.
-Público general: sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto, de 14 a 20 horas.
La entrada es libre y gratuita todos los días.
Para inscribirse: https://www.feriadellibro.ar/formularios/2026/infantil/reserva-visitas