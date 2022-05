Adriana Amado: "La información busca a su consumidor, más allá de que el medio intermedie"

Uno de los principales efectos de la masificación de las redes sociales, es que muchas personalidades establecen un contacto directo con las audiencias. De esta manera, según Amado, los medios pierden la potestad sobre las primicias.

-T.: En el libro apuntás que las primicias no las dan los medios sino las personalidades en sus redes sociales

-A.A.: Esa creo que es una de las mayores transformaciones. Antes los medios se peleaban por la primicia porque, generalmente con ciclos diarios como tenía el noticiero de la noche o en los propios periódicos, el medio que conseguía una información antes que su competidor tenía ese lapso del día para hacer uso de esa exclusividad y ganar un poco de atención o de prestigio o de ventas. Ahora, en un ambiente de redes sociales en donde la primicia o la investigación elaborada por un medio es rápidamente replicada por todos sus competidores. Por eso el valor primicia está puesto en juego. Lo hemos visto con Elon Musk que no hace el anuncio en una conferencia de prensa sobre la venta de Twitter, sino que lo publica en su cuenta. Entonces hoy los medios van un poco atrás de lo que las personalidades marcan. De hecho, hay presidentes que directamente prefieren manejarse con comunicaciones desde sus redes sociales y no a través de los periodistas y eso es un hecho. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el valor agregado que le da el periodismo a eso, y qué hace que esa publicación de una personalidad no sea periodística hasta que un medio la pueda convertir en noticia ya que, obviamente, es mucho más que la transcripción.

-T.: En gran parte del texto desarrollás la metáfora de la "uberización de la información" y de los usuarios que ofrecen contenidos a sus pares.

-A.A.: La "uberización" de la información es un fenómeno que incluso existe antes de que las aplicaciones conectaran a la oferta y la demanda. Se trata de esta conexión entre la oferta de servicios y la demanda de servicios más allá de los intermediarios. De alguna manera pasa con la información ya que hay fuentes que directamente se conectan con usuarios pero también hay muchas fuentes de muchísima calidad produciendo información que los medios no pueden publicar. Lo veíamos durante la pandemia que la información geolocalizada provino de centros de universidades mundiales que incluso no daban las fuentes oficiales. Ahí la información busca a su consumidor, más allá de que el medio esté intermediando. Entonces el desafío es cómo el medio se cuela en esa oferta, toma lo que ofrecen los proveedores de información y le agrega un valor.

Con información de Télam