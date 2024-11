Soledad Silveyra confirmó su relación con Brandoni tras separarse de su ex: "Feliz".

La actriz Soledad Silveyra está pasando por triste momento sentimental luego de separarse de José Luis Vázquez, el hombre que había conocido durante un viaje de vacaciones en Buzios, pero en los últimos días se mostró junto al respetado actor Luis Brandoni para confirmar el proyecto que los unirá en el 2025. El video que devela los próximos proyectos de la actriz con su "nueva pareja" y la reacción en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Solita confirmó que durante el verano del 2025 se subirá a las tablas en una comedia que la tendrá compartiendo cartel con Luis Brandoni, con quien nunca hizo pareja hasta ahora. "Corriendo al ensayo, feliz, feliz, con Beto Brandoni me toca esta vez. Vamos todavía", expuso la actriz de Rolando Rivas, taxista en un video que subió a sus redes para promocionar ¿Quién es quien?, la comedia teatral de Audrey Schebat que dirigirá el actor Héctor Díaz y se estrenará en el Liceo, emblemático teatro donde se presentaron espectáculos como Legalmente rubia, el musical, Piaf y Salsa Criolla, entre otros.

La obra que cuenta con la producción de Tomás Rottemberg, hijo del productor Carlos Rottemberg, "es una comedia fresca y aguda que se adentra en la vida de una pareja moderna atrapada en la rutina. Ante la espera de una pareja de amigos a cenar, se desata un torrente de situaciones hilarantes y reflexiones profundas sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. A través de diálogos ingeniosos y un ritmo dinámico, la obra explora cómo lo cotidiano puede transformarse en extraordinario con un toque de locura", según indica la primera sinopsis publicada en el sitio oficial del Multiteatro y la red de salas de los Rottemberg.

Por qué se separó Soledad Silveyra de su nuevo novio

Aunque meses atrás Soledad se mostró feliz por haberse vuelto a enamorar a los 72 años, la noticia de la separación de José Luis Vázquez tomó por sorpresa al espectáculo. Y en Socios del Espectáculo (El Trece) la periodista Nancy Duré contó detalles de los motivos que llevaron a la actriz a tomar la decisión: "Se separó de su novio porque se desilusionó, se desencanto y no quiere saber más nada. La gente en la intimidad dice que no lo aguanta más. La que se separó es Solita Silveyra”.

“Se separó de José Luis Vázquez y esto es una bomba. Lo que me cuentan es lo siguiente: los esperaban juntos en un cumpleaños de 60, al que finalmente él no fue y eso llamó la atención. La cuestión es que Solita habría comentado entre sus amigos que se separaron. Que está sola porque no lo aguanta más, él por ahora no blanqueo la separación con sus amigos, pero la determinación de Solita parece que es terminante. Ella está aquí, él estuvo en el sur porque tiene un hijo que tuvo un tema personal, por lo que fue a verlo. Ahora se volvió a Buzios, está con mucho trabajo porque tiene su posada llena de gente y Solita está aquí trabajando", cerró la panelista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.