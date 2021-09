Cher habló de su romance con Val Kilmer: "Es distinto a todos; lo amé y lo amo”

La cantante Cher habló sobre su relación fallida con el actor Val Kilmer y cómo el vínculo mutó a una amistad que perdura después de casi 40 años.

Cuando Cher tenía 35 años y Val Kilmer, 22, ocurrió el flechazo. Ella se encontraba en su mejor década ('80) como actriz y años más tarde llegaría su coronación absoluta como una de las diosas del pop. Él, aún no había despuntado en su carrera. Ambos protagonizaron uno de los romances más perseguidos por los paparazzis; desafortunadamente la llama duró poco. Aún así, la cantante habló recientemente sobre el actor y sorprendió con una dulce declaración sobre la relación que los une después de casi 40 años.

En diálogo con revista People, Cher remarcó que su relación con Val Kilmer no funcionó porque ambos eran "machos alfa". "Pasamos momentos increíbles y luego aguantamos algunos momentos en los que no eran”, apuntó, al tiempo que agregó que los dos eran “individuos” independientes y que ninguno estaba dispuesto a renunciar a ello.

“Él es distinto a todos. Es exasperante e histérico. Emocionante y divertido. Y no hace lo que hacen los demás”, indicó Cher, quien explicó que no sabe cómo han hecho para convertirse en buenos amigos. Por otro lado reveló algunas divertidas anécdotas de pareja, por ejemplo, cuando se llamaban el uno al otro Sid y Ethel. “Val no quería gritar ‘Cher’, y yo no quería gritar ‘Val’. También nos llamábamos Valus Maximus y Cherus Reprimandu”, contó Cher.

Sobre los inicios de la relación, Cher reflexionó: “Me llevó a una actuación japonesa de Macbeth y pensaba ‘este tipo está loco, no nos vamos a llevar bien en absoluto’. Él era tan joven. Tenía ¿22 años? ¿Cuántos tenía yo? No sé... Treinta y tantos (...) La verdad es que si no hubiera salido con hombres más jóvenes, nunca habría tenido una cita. Los hombres más jóvenes no se sentían intimidados por las mujeres mayores”.

Cher, el sostén de Val Kilmer en su peor momento

En 2014, el actor descubrió que tenía un bulto maligno en su garganta, un cáncer que pudo superar pero que casi le cuesta la vida y cuyas secuelas le impiden hablar e ingerir alimentos sólidos. Cher fue uno de sus mayores apoyos morales, incluso acogiéndolo en su casa durante buena parte de su período de sufrimiento.

“Lo amaba y lo amo. Le acabo de escribir, le dije: ‘Valus Maximus, lo siento si hice algo para enojarte o herir tus sentimientos. Te amo y tu documental fue todas esas cosas... Me encantan incluso aquellas que me hicieron enojar, las cosas que me pusieron histérica, que me asombraron, que me hirieron. Eres valiente y más que brillante. Ethel”, cerró Cher. Recientemente se estrenó Val, el documental que recorre la historia y los padecimientos que le costaron la carrera a Val Kilmer.