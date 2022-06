Murió Julee Cruise, quien cantó el tema principal de la serie Twin Peaks

Julee Cruise, conocida como intérprete de Falling, tema principal de la legendaria serie Twin Peaks, y colaboradora habitual de David Lynch, falleció a los 65 años.

Según informó The Guardian, su marido, Edward Grinnan confirmó la noticia a través de Facebook. "Dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ella ya descansa en paz", aseguró. La publicación reveló que la vocalista padecía lupus.

Nacida en Iowa en 1956, Cruise comenzó sus colaboraciones con David Lynch en 1986 con la película Terciopelo Azul (Blue Velvet), que incluye la canción Mysteries of Love. El tema más conocido de Cruise fue Falling, banda sonora de la serie Twin Peaks. Angelo Badalamenti compuso la música, que al principio era instrumental, y posteriormente Lynch escribió la letra de la versión vocal. La pista alcanzó el número 7 en las listas de éxitos de Reino Unido y encabezó la lista de sencillos en Australia. Se incluyó en su álbum debut Floating Into the Night, lanzado en 1989.

También apareció en dos episodios de Twin Peaks cantando en un bar, así como en la película Twin Peaks: Fire Walk With Me. Además, hizo un cameo en una entrega de la tercera temporada de Twin Peaks, lanzada en 2017. Al margen de su trabajo con Lynch, ha participado en las bandas sonoras de otras producciones como Scream, Hasta el fin del mundo, The Company y Psych.

Su discografía incluye The Voice of Love (1993), The Art of Being a Girl (2002) y My Secret Life (2011). También realizó una gira como miembro de los B-52 durante la década de los 90.

Por qué hay que ver Twin Peaks

Todo comienza con Pete Martell descubriendo junto a la orilla del 'Black Lake' el cadáver de Laura Palmer envuelto en una cortina de baño. Con esta imagen, concebida como si estuviera predestinada a convertirse en icono pseudoreligioso, arrancaba el fenómeno: la cadena ABC estrenaba el capítulo piloto de Twin Peaks, el arcano de David Lynch y Mark Frost que, 32 años después, sigue siendo una pieza de arte catódico infinita e indescifrable.

Este infame crimen, y su posterior investigación conducida por el agente del FBI Dale Cooper -Kyle MacLachlan en uno de los personajes más geniales que dio la televisión-, puso patas arriba el pueblo ubicado al noreste del estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá, que siempre había vivido tranquilo bajo la atenta mirada del sheriff Harry S.Truman, un imperdible también Michael Ontkean. La muerte de Laura desató una auténtica revolución dentro y fuera de la pequeña pantalla.

Y es que, mientras las pesquisas de Cooper destapaban el lado más oscuro de Twin Peaks y de sus habitantes, sacando a la luz -en algunos casos literalmente- sus demonios internos, la inaudita propuesta de Lynch y Frost abría la puerta a un nuevo tipo de televisión.