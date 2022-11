Murió el refugiado iraní que inspiró la película La terminal, de Steven Spielberg y Tom Hanks

La muerte hizo que los cinéfilos recordasen la aclamada La terminal, película dirigida por Steven Spielberg protagonizada por Tom Hanks.

Merhan Karimi Nasseri, el refugiado iraní que sirvió de inspiración para la película La terminal, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, falleció a los 77 años de edad. Según las autoridades francesas, el hombre murió de un ataque al corazón el pasado sábado 12 de noviembre en París en el aeropuerto Charles de Gaulle, donde vivió 18 años.

También conocido como 'Sir Alfred', Merhan Karimi Nasseri viajó a París en el año 1988. Sin embargo, perdió su documentación por lo que las autoridades no le permitieron salir de la Terminal 1. Por el mismo motivo, tampoco podía regresar a su país, quedando atrapado en las instalaciones del aeropuerto. Sir Alfred intentó en varias ocasiones conseguir el permiso de residencia en Francia, algo que le fue negado constantemente hasta el año 1999. Pese a lograrlo y contar ya con su documentación en regla, continuó viviendo en el aeropuerto hasta el año 2006, cuando tuvo que ser hospitalizado por una enfermedad.

Posteriormente, Merhan Karimi Nasseri vivió en diversos albergues, casas y hoteles de la capital francesa. En las últimas semanas, el hombre habría regresado al Charles de Gaulle. Su historia fue adaptada libremente y llevada a la gran pantalla por Spielberg y Hanks en el año 2004, así como por el cineasta francés Philippe Lioret en el año 1993 en su película En tránsito.

La terminal narra la vida de Viktor Navorski (Hanks), que viaja hasta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Durante el trayecto, en su ficticio país de origen se da un golpe de estado que lleva a los Estados Unidos a dejar de reconocerlo como nación. De esta forma, los documentos de Navorski dejan de tener valía y no puede salir ni a la ciudad ni de vuelta a su hogar, quedándose a vivir en el aeropuerto.

Con información de Europa Press.

