Murió Bernard Cribbins, reconocido actor de Dr Who, a los 93 años

El popular actor falleció a los 93 años dejando un vacío en todos los colegas que lo cruzaron en sets de cine y televisión.

Bernard Cribbins, actor conocido por su papel de Wilfred Mott en la legendaria serie Doctor Who, falleció a los 93 años. Los mensajes de despedida que colegas del cine y la televisión le dedicaron en las redes sociales.

La agencia de representación de Cribbins, Gavin Barker Associates, confirmó la noticia en un comunicado. La causa de la muerte no se conoce, aunque el comunicado señala que Cribbins estuvo trabajando hasta su muerte. "La contribución de Bernard al entretenimiento británico es incuestionable. Fue único, representando lo mejor de su generación, y todos los que tuvieron el placer de conocerle y trabajar con él le echarán mucho de menos", precisó el texto.

Nacido en Oldham el 29 de diciembre de 1928, Cribbins debutó en la película para televisión The Black Tulip. Apareció en cintas como La extraña prisión de Huntleigh con Peter Sellers; Su mejor enemigo con David Niven; El honrado gremio del robo, también con Sellers; y La diosa de fuego junto a Ursula Andress. Incluso tuvo la oportunidad de trabajar a las órdenes de Alfred Hitchcock en Frenesí, de 1972.

En la pequeña pantalla, participó en 10 capítulos de Doctor Who como Wilfred Mott. También actuó en otras ficciones como Old Jack's Boat, Coronation Street, Jackanory, High & Dry o Langley Bottom, entre otros títulos. Su último trabajo data de 2022, cuando participó en el podcast Dr. Who & The Daleks: The Official Story of the Films.

Russel T. Davies, quien trabajó con el actor en Doctor Who, se despidió a través de Instagram. "Qué actor tan maravilloso. Una vez le llevamos a los TV Choice Awards y lo enviamos solo a recoger el premio, y toda la sala se puso de pie y lo vitoreó. Qué bonito recuerdo", relató.

Con información de Europa Press.

Ncuti Gatwa, actor de Sex Education, de Netflix, será el nuevo Doctor Who

Tras la salida de Jodie Whittaker, se anunció que Ncuti Gatwa asumirá el rol protagonista de Doctor Who. El actor, conocido por su rol de Eric en Sex Education, serie de Netflix, reveló los secretos de su fichaje a la histórica serie de la BBC.

"Ha sido emotivo, ha sido emotivo", dijo Gatwa durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios de la Academia Británica de la Televisión 2022. "Me desperté llorando y luego comencé a bailar. Me alegro de que finalmente haya salido a la luz y que ya no tenga que mantenerlo en secreto, porque soy terrible", dijo el intérprete, que aparentemente guardó el secreto desde el pasado mes de febrero. "Es mucho tiempo", afirmó.

Gatwa es un actor escocés de origen ruandés que ganó popularidad a nivel mundial por interpretar a Erik Effiong, el entrañable amigo de Otis Melburn (Asa Butterfield) en la serie juvenil de Netflix, uno de los éxitos más vistos de la plataforma. De esta forma, ell actor de 29 años será el decimocuarto en ponerse en la piel del famoso Doctor.