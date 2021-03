Tenet, de Christopher Nolan, llega a los cines de Argentina.

Es justo arrancar la crítica con una valoración personal antes de saltar a los tecnicismos que hacen de Tenet la película más confusa dirigida por Christopher Nolan. Se vienen oraciones de sinceridad bruta pero sepan entender que el cineasta tocó los límites de comprensión en quien les escribe. Muchas veces tendemos a endiosar las cosas que no se entienden tan solo porque se ven llamativas y ofrecen un nivel de espectacularidad visual absorbente. Es cierto que algunos filmes son más para sentir que para entender pero, ¿qué sucede con aquellos eslabones en dónde no sucede ni una cosa ni la otra?

Desde el palíndromo elegido para el título Christopher Nolan nos avisa que estamos a punto de ver una historia que juega con el tiempo (¡un clásico!), un rompecabezas complejo enmarcado en una trama de thriller de espías. Capricho que intenta asemejarse a la franquicia James Bond sin llegarle a los talones. Respetando un molde de personajes clásico -protagonista (John David Washington), ayudantes (Robert Pattison y Elizabeth Debicki) y un villano declamado (Kenneth Branagh)- Tenet no sigue una estructura narrativa cómoda que permita seguir el desarrollo de los arcos y la sensación de frustración se instala como bocado insulso en el paladar.

El quid de la cuestión es preguntarse si vale la pena verla innumerables veces para tratar de dilucidar algo de lo que Nolan quiso transmitir en su mundo de conexiones infinitas que generan dolor de cabeza hasta en los cinéfilos más audaces. Si lo que logró en El origen (2010) e Interestellar (2014) fue hacernos ver las estrellas sin renunciar a cierto grado de complejidad, Tenet es la prueba de que todo lo que sube baja y cae.

No se puede negar la imaginación del director para crear universos que desafían la física cuántica y la capacidad de plasmarlos con el buen uso de la cámara. La destreza visual de Tenet es lo único que la salva de caer en el olvido. Aquellos que deseen experimentarla desde ese aspecto, no se sentirán decepcionados. Ideas complejas e interesantes que confluyen en demasiadas preguntas sin respuesta. Un acto de pedantería absoluta que Nolan y unos pocos disfrutarán. En el terreno de la imparcialidad Tenet no es estrictamente mala (hasta ahí) y se nota que hay mucho e innecesario esfuerzo en erigirse como una inmaculada pieza de relojería. Tras debatirlo en su interior este crítico tiene que agradecerle una cosa a Christopher Nolan: oficialmente abrió en El Destape una nueva calificación que leerán a continuación.

Tenet. Nuestra opinión: Buena (con reservas). Guión y dirección: Christopher Nolan. Elenco: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kennet Branagh, Martin Donovan, Clémence Poésy y Michael Caine.