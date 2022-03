Santa Salut, en su visita a Argentina: "Veo mucho compañerismo en la calle"

Santa Salut visitó Argentina para brindar dos shows inolvidables y charló con El Destape sobre cómo la recibieron, el compañerismo y la lucha antifascista.

Después de un paso muy exitoso por México, Santa Salut llegó a la Argentina para brindar dos shows inolvidables: uno en The Roxy y otro en Rock en Baradero. "Estoy muy, muy, muy, muy agradecida. Me ha dado mucha confianza en mí misma", le contó feliz la rapera catalana a El Destape en una entrevista exclusiva. Compañerismo en la escena urbana, antifascismo como respuesta al creciente nacionalismo mundial, colaboraciones musicales y Discordia, su disco más reciente, fueron algunos de los temas que repasamos con la artista nacida en Sabadell.

La escena urbana goza de un presente más que propicio. Después de dos años de pandemia, entrevistas por videollamada y conciertos en streaming, los y las artistas que unen rap, trap, drill y un sinfín de ritmos más, empezaron a salir de sus zonas de confort para brindar conciertos cada vez más multitudinarios. "Esperaba que como mucho hubiera 100 personas en The Roxy, porque es normal, es la primera vez que voy a un país", le contó Santa Salut a El Destape, sorprendida con la convocatoria de su visita.

Es que si bien sabía que en México tenía muchos seguidores -las ventajas de que las plataformas musicales diferencien las reproducciones por país-, la respuesta en nuestro país la tomó por sorpresa. La española arribó a la Argentina a mediados de febrero para ofrecer dos conciertos alrededor de Discordia, su segundo y más reciente disco, apenas salido del horno. Orgullosa del proyecto en el que tuvo colaboraciones con artistas como Sofía Gabanna y Swit Eme, Salut Cebrià -como reza su documento- quedó muy contenta ante la cantidad de gente que coreó sus nuevas canciones.

- ¿Cómo te recibieron en Argentina y cómo surgió la idea de venir?

Increíble, el público argentino es totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada o a lo que pensaba que me iba a encontrar. Mucha energía, mucho feedback, mucho ánimo, mucha alegría. No esperaba algo así. Estoy muy, muy, muy, muy agradecida. Me ha dado mucha confianza en mí misma. Cuando empezaron a crecer mis números en Latinoamérica me dijeron "vamos a México y Argentina". Y yo "venga, de una", ¿quién no quiere venir a tocar aquí?

Compañerismo en España y Argentina

Desde los máximos exponentes de la música urbana hasta los que recién arrancan, la idea de las colaboraciones tiene una fuerza particular en este género y los propios artistas lo tienen bien en claro. "Cuando te unes con otro artista os retroalimentáis y los dos subís, aprendéis y crecéis", define con precisión quirúrgica Santa Salut. En ese sentido, la rapera catalana reconoce que en Argentina hay mucho compañerismo y, a diferencia de España, es más usual ponerse a charlar con gente a la que uno no conoce, como le sucedió en el partido de Boca Juniors al que fue en su visita a nuestro país, donde se habló con la gente que estaba cerca de ella en la tribuna.

- ¿Qué diferencias notás entre España y Argentina en cuanto a la camaradería?

En España hay compañerismo y yo me estoy haciendo un grupo de amigos y amigas muy chulo, de gente que me quiere y nos queremos mucho, pero comparando con Argentina hay mucho menos compañerismo en cuanto a persona que no conozco de nada, eso de "voy a hablarle". En España es más cerrado.

- ¿Y eso lo vivís solo en la música o lo sentís en la sociedad en general?

En Argentina hay una situación económica muy seria, en la que vi que hay muchas personas pidiendo por la calle y cuando he estado con argentinos, todos dan. Veo compañerismo de que sois gente muy abierta y cuando vas a un bar es super normal hablar. Eso me gusta mucho, que sin motivo aparente mantienen una conversación. En España la gente es como toda más "yo a lo mío", "uy por qué me habla". Lo veo menos frecuente que aquí, la gente es mucho más abierta.

"Antifascismo como respuesta al nacionalismo"

En los últimos años, las corrientes fascistas y nacionalistas fueron ganando terreno en todo el mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Se trata sin dudas de una problemática que crece día a día, así como también lo hace la violencia contra migrantes, disidencias y minorías. Lejos de hacerse la desentendida, Santa Salut se planta y tiene bien en claro quién es el enemigo. Con letras contestatarias como arma, la rapera da su propia batalla desde su lugar en la escena y la sociedad, aunque también destaca a los sindicatos combativos.

- ¿Cómo vivís el crecimiento de expresiones fascistas y nacionalistas en España y Europa en general?

Hemos crecido toda la vida en un país fascista, donde hay muchísimas injusticias, sobre todo de índole ideológico. Creces con ello, desde pequeña he ido a manifestaciones. Tengo amigas que están en sindicatos y me explican lo que hacen, y sinceramente les admiro muchísimo porque eso sí es de verdad lucha a conciencia de clase, ayudar al de al lado. Antifascismo como respuesta al nacionalismo, que siempre ha habido.