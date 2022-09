La historia pendiente: Alice Kellen repasa sus primeras novelas

Después de la reedición de las comedias "Otra vez tú" y "Tal vez tú", la escritora asegura que quedó pendiente narrar la historia de la tercera amiga (Hannah) -una chica que aparece en la trama pero no tiene un libro donde se desarrolle su punto de vista- porque durante este tiempo la autora se abocó al drama, género que según considera, "es más fácil" dado a que "todos lloramos por las mismas cosas".

-T.: ¿Cómo surge la decisión de escribir "Tal vez tú" a partir de la perspectiva de uno de los personajes que aparece en el primer libro?

-A.K.: Era una historia de tres amigas y fue surgiendo una subtrama de una mujer que tenia una pareja con la que parecía todo muy ideal y resulta que no. Luego pensé que me gustaba ese personaje y decidí contar su historia. La tercera chica se me quedó un poco colgada porque nunca conté su historia. Lo ideal es que fuesen tres pero yo ya estaba escribiendo otras historias.

-T.: ¿Considerás que podrías retomar eso?

-A.K.: Me gustaría mucho escribir comedia. Siempre me hace gracia porque parecen mucho mas fáciles que el drama pero para mí es mucho mas difícil. Tienes que estar en un momento que no puedes estar apática o cansada. Además, cada persona tiene un humor muy diferente. Si veo una película de humor con mi chico y a mi no me dan nada de gracia. El drama es mas fácil porque es fácil saber qué cosas te tocan, qué cosas que son dolorosas de manera general. Todos lloramos por las mismas cosas.

-T.: Publicaste estos libros de manera independiente ¿Qué expectativas tenés en relación a esta nueva modalidad?

-A.K.: Siempre lo viví como algo ajeno. Como ha sido muy paulatino y con cada libro llegaban más lectores, me dio más tiempo a neutralizarlo. Hay casos de autores que lo venden todo en la primera novela, no me quiero imaginar cómo vendes una segunda novela. Al ir poco a poco, te vas acostumbrando a dar entrevistas, a hacer presentaciones. Yo agradezco el proceso de adaptación que se me dio.

Con información de Télam