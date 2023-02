Delphine de Vigan: “Creo en el poder de la novela para reflexionar sobre el mundo que nos rodea”

(Por Josefina Marccuzzi) Luego de consagrarse a nivel mundial con “Nada se opone a la noche” y “Días sin hambre”, la reconocida escritora francesa Delphine de Vigan regresa con “Los reyes de la casa”, una novela en donde abandona la autoficción y se aventura con un policial que despliega, con el secuestro de una niña y el devenir de la causa como trama superficial, una profunda reflexión sobre la exposición de niños en redes sociales, el comercio en torno a los influencers menores de edad y el clima de una época signada por una sobreexposición que anula la posibilidad de la intimidad.

¿Qué tienen que ver el secuestro de una niña de seis años y el desarrollo de la investigación policial para encontrarla, con la sobreexposición en las redes sociales y la impronta de una época en donde la virtualidad es más relevante que la propia realidad?

Es difícil imaginar un hilo conductor que entrelace estos dos mundos, a priori tan diferentes y desconectados. Y sin embargo, Delphine de Vigan lo hace con enorme éxito. En un giro inesperado para muchos y sorprendente para sus seguidores, la escritora francesa vuelve a la arena literaria con una novela que fusiona elementos del thriller, giros policiales y una pintura fresca de nuestra época.

De Vigan es escritora y guionista, y entre otros tantos títulos escribió "Nada se opone a la noche", obra que la consagró a nivel internacional, que fue traducida por más de 20 editoriales fuera de Francia y vendió más de 800 mil ejemplares en su país natal. Además, fue ganadora del Premio de Novela Fnac, el Premio de Novela de las Televisiones Francesas y el Premio Renaudot de los Institutos de Francia, entre otros.

En esta nueva novela, editada por Anagrama, la autora arranca en el presente y se extiende hasta un futuro cercano. En varios tramos es posible distraerse, de repente, haciendo una asociación con algún capítulo de la serie "Black Mirror". Es una historia vertiginosa que comienza con el protagonismo de dos mujeres, la madre de la niña desaparecida y la policía, y se despliega hacia los efectos en la vida adulta de esa misma niña y su hermano, tras haber sido sometidos a la exposición en redes sociales, con fines comerciales, en manos de su propia madre.

Un relato potente, agridulce y muy necesario de una época y de una sociedad, con una arquitectura narrativa que va y viene entre el presente de un personaje y el pasado del otro, que propone una lectura lúdica en donde es posible oscilar entre géneros y emociones, que además propone una resolución del caso nunca antes visto en una novela del género tradicional.

Porque, en definitiva, lo que importa no es el caso policial en sí, sino la subtrama que aflora primero suavemente, casi invisible, y hacia el final con muchísima potencia: tomar prestados los códigos de la novela policíaca, en particular mediante un cierto número de pistas falsas, para desactivarlas, dirá en entrevista con Télam la propia autora. En la conversación, de Vigan profundiza en las claves del éxito de "Los reyes de la casa" y enfatiza en la necesidad de escribir literatura que nos permita repensar el mundo en el que vivimos.

- Télam: En "Los reyes de la casa" usted escribe una novela negra, muy diferente de la literatura autoficcional de “Nada se opone a la noche". ¿Cuál fue el proceso que la llevó a animarse en este género, preservando al mismo tiempo sensibilidad y virtuosismo?

- Delphine de Vigan: Soy ante todo una escritora de ficción, aunque he escrito otras dos novelas autobiográficas o biográficas ("Nada se opone a la noche" y "Días sin hambre"). Mi obra de ficción se nutre innegablemente de todas mis obsesiones, en particular de todo lo que gira en torno a la infancia, la época o el abuso de poder. La idea se me ocurrió cuando vi un reportaje de televisión sobre youtubers infantiles que fueron invitados a un centro comercial para una sesión de firmas. Representaban a una marca textil y fueron recibidos como estrellas. Inmediatamente tomé el cuaderno que estaba a mi lado porque el deseo de escribir sobre estas imágenes surgió de inmediato. Se confirmó cuando descubrí este fenómeno de los niños influyentes y todo el sistema económico que lo rodea.

- T: La novela es un thriller, pero la trama subterránea trata de la exposición de los niños en las redes sociales que hacen los adultos y que los niños no pueden elegir. ¿Por qué optó por este género para abordar el tema?

- DdV: Me gusta la idea de jugar con los códigos, con los géneros, de mezclarlos. Acercarme al thriller psicológico, al teatro, por ejemplo. Con "Los reyes de la casa", adopté en parte la forma de una novela policíaca. Me pareció interesante estirar la trama en torno a la investigación (la desaparición de una niña) pero para contar otra investigación (sobre los tiempos que vivimos). “Los reyes de la casa” coquetea con la novela policíaca, luego con la distopía, pero es sobre todo una novela de época. Trata temas que nos conciernen a todos: la utilización de los niños en las redes sociales, el hiper-consumismo de nuestras sociedades, una forma de violencia que puede ejercerse en el seno de la familia y esa sensación de desfase que a veces podemos sentir en un mundo que avanza tan rápido.

- T: La historia está atravesada por un dilema moral: la protagonista gana dinero publicando la vida de sus hijos en las redes sociales. ¿Se trata de un debate de época que debe tener lugar a nivel político y gubernamental? ¿Debería haber una ley que regulara esta exposición?

- DdV: Los padres se ven a sí mismos como los dueños de la imagen de sus hijos, cuando deberían ser los protectores. Francia es el único país del mundo que ha intentado legislar sobre los niños influenciadores. En octubre de 2020 se aprobó una ley por unanimidad en el Parlamento. Esta ley tiene el mérito de señalar el problema, de considerar que es un trabajo y de reconocer que hay que proteger a estos niños. La ley francesa intenta regular las horas de trabajo de los niños y obliga a los padres a ingresar parte del dinero ganado en una cuenta especial, a la que tendrán acceso los hijos cuando alcancen la mayoría de edad. Tiene el mérito de existir, pero es insuficiente.

- T: Varios capítulos comienzan con la situación judicial y policial del caso. Luego se avanza y retrocede entre el presente y el pasado para contar la historia de la policía a cargo. ¿Cómo construyó este juego literario, que funciona y mantiene enganchado al lector hasta el final?

- DdV: Lo último que quería era escribir un libro sentencioso o con una tesis. Me gusta la idea de que mis libros están enraizados en una realidad muy contemporánea, pero que ante todo se basan en una historia y unos personajes. Creo en el poder de la ficción, de la novela, para ayudarnos a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. En la novela hay suspenso en torno a la desaparición de esta niña, pero también es el retrato de dos mujeres enfrentadas. Una busca constantemente la luz y abraza plenamente su era, la otra vive en las sombras, en secreto, y rechaza el mundo en el que vive. Se encuentran en una forma de soledad.

- T: A diferencia de otras novelas policíacas clásicas, acá no hay ningún asesinato, ninguna desaparición completa de nadie, ningún herido. El secuestrador decide dejar un "mensaje" a la sociedad con sus acciones. ¿Por qué tomó esta decisión literaria?

- DdV: Fue una elección real. Tomar prestados los códigos de la novela policíaca, en particular mediante un cierto número de pistas falsas, ¡para desactivarlas! Clara, una joven policía de la Brigada Criminal, descubre el mundo de los niños influenciadores. Me permite así introducir al lector en ese mundo que cree conocer pero no mide su alcance y no imagina el otro lado de la historia. Un poco más adelante en la novela, la investigación se resuelve, pero de una manera inusual. También era una forma de decirle al lector: éste no es el meollo de la historia. Quería que la novela llevara al lector a desplazar ligeramente su mirada. Adoptar el punto de vista de los niños. Niños que son reyes, por supuesto, pero ¿en qué reino?

- T: En la novela hay muchas reflexiones sobre la imposibilidad de olvidar lo que hay en el mundo de la virtualidad y las redes sociales. Es como una especie de "castigo" en el que la gente no puede dejar nada atrás. ¿Qué opina de esto y por qué le pareció importante recuperarlo en la trama?

- DdV: Hoy en día sabemos que nada desaparece realmente en Internet. La ley prevé un "derecho al olvido", pero esto no tiene sentido cuando se sabe que este contenido ya ha sido duplicado ad infinitum. Pienso en el chico de 15 años que ve resurgir el vídeo de su primera caca en el orinal, potencialmente difundido a todo su colegio (cierto)... Pienso en todas las imágenes que estos padres publican de sus hijos y que nunca podrán recuperarse. Una vez más, no he querido escribir una novela que juzgue, sino que intenta imaginar, a través de los personajes, las consecuencias de todo esto.

- T: En las primeras páginas del libro usted cita a Stephen King: "Tuvimos la oportunidad de cambiar el mundo y preferimos la teletienda". ¿Es así el ser humano? ¿Qué horizonte ve en las posibilidades de un gran cambio?

- DdV: Esta cita data de principios de la década de 2000. Sigue siendo muy actual. Pero nuestros tiempos van mucho más allá. En Instagram, por ejemplo, si nos fijamos en la forma en que los influencers se ponen en escena: todo este vocabulario de marketing, la oferta privilegiada, el gran consumo, estos consejos dados como confidencias. Estos son los códigos de la publicidad y la televenta. Salvo que ahora cada uno es su propia marca y dirige su propio canal. La cita de Stephen King suena desilusionada, pero los años posteriores le han dado la razón. Intento creer que el péndulo está volviendo. Una conciencia colectiva de lo que estamos perdiendo (misterio, privacidad, nuestra capacidad de concentración, una forma de libertad), que nos permita quedarnos sólo con lo mejor de las redes sociales.

