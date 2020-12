Kevin Spacey reapareció con un polémico mensaje navideño.

El actor Kevin Spacey, quien se encuentra alejado de la actuación desde que fueron divulgadas varias denuncias por acoso sexual, publicó un video navideño en YouTube, el tercero en su tipo desde 2018, titulado “1-800 XMAS”, en el que se compadece de quienes luchan contra la soledad y el dolor durante estos días de celebración.

Según el sitio web de la revista Variety, Spacey publicó, entre otros conceptos: “Si estás parado en un lugar en el que ya no podés estar de pie, si estás sufriendo, si necesitás ayuda, si te sentís culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad (…), te aseguro que hay un camino. En este momento (…) hay personas que comprenden y pueden ayudar, porque no estás solo”.

Los videos del actor comenzaron en 2018 en medio de los cargos por delitos graves que Spacey enfrentó por el presunto asalto sexual a un joven de 18 años en Massachusetts en 2016. En el video original, usa el personaje de Frank Underwood, quien fue asesinado en “House of Cards”, aparentemente para justificar la eliminación del personaje.

Spacey ha estado casi ausente en las redes sociales; aparte de sus videos navideños anuales, desde que el actor Anthony Rapp lo acusó de hacerle insinuaciones sexuales con él cuando tenía 14 años.

Spacey ha enfrentado múltiples batallas legales por supuestos avances sexuales no deseados desde 2017 y la última acusación, de 2019, hecha por un masajista, llegó a su fin después de que el acusador murió y su abogado retiró los cargos.

En mayo Spacey se atrevió a comparar la pandemia con las denuncias en su contra, desatando una nueva polémica en Twitter que no le dio buena prensa. "Generalmente no me gusta decirle a la gente que entiendo por lo que están pasando, porque no alcanza con decirles eso, ya que cada experiencia es única y muy personal. Pero en este caso sí siento que sé muy bien cómo que es que tu mundo de repente se detenga por completo", reveló sobre la pandemia, en diálogo con el podcast Bits & Pretzels,

Y prosiguió con una absurda comparación entre la decena de denuncias por abuso sexual que salieron en su contra a finales de 2017, con la coyuntura actual que atraviesa el planeta. "Creo que son situaciones similares, aunque por razones y circunstancias muy diferentes, pero las luchas emocionales son muy parecidas"