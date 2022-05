Publican todos los cuentos de Haroldo Conti a 46 años de su desaparición

El escritor, comprometido con la lucha, fue secuestrado de su casa en Capital. En sus cuentos recupera la mirada melancólica del pasado y la pasión por la vida simple.

Pensar es revolucionario. Más en esta época de dispersión y velocidad. Haroldo Conti escribe en sus cuentos con delicadeza y misterio que invitan a la reflexión. El lector se detiene ante cada frase para paladear la combinación de palabras y avanza por la necesidad de continuar la historia. A 46 años de su desaparición perpetrada por la dictadura militar, Emecé publica sus cuentos completos reunidos por primera vez y con dos detalles importantes: recupera obras póstumas y relatos nunca integrados en libros.

El libro contiene todos los cuentos de Haroldo Conti conocidos hasta el momento, reunidos en los libros Todos los veranos (1964), Con otra gente (1967) y La balada del álamo carolina (1975). Respecto a los cuentos que figuran en más de un libro —«Los novios», «Todos los veranos», «Muerte de un hermano» y «Ad Astra»—. A su vez, formaron parte del siete relatos que se publicaron — cinco en vida del autor y dos en forma póstuma— en revistas y suplementos culturales de Argentina y del exterior y no fueron recogidos en ninguno de los tres libros de Haroldo Conti.

Hay un silencio que gravita en estos cuentos. Es el lenguaje del campo, de las zonas húmedas que el autor grafica, el escenario para las historias que crea. Hay también personajes entrañables que en esos mundos se corresponden, se enfrentan y dialogan. "En esa

geografía se extienden dos maldiciones: no se puede estar en ella si no es a cambio de la degradación; y no se puede volver a ella si no es en vagos ensueños bergsonianos para los que el presente es una alucinación", describe Juan José Becerra en el prólogo.

La prolífica vida de Haroldo Conti

Nació en 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fue maestro de escuela primaria, profesor de latín, empleado bancario, piloto civil, nadador, navegante y guionista de cine. Se graduó en filosofía. En 1956 publica la pieza de teatro Examinado. Cuatro años más tarde recibe un premio de la revista Life por su relato “La causa”.

En 1962 gana el premio Fabril con su primera novela, Sudeste, y se convierte en una de las figuras de la llamada “generación de Contorno”. Publica después las novelas Alrededor de la jaula (Premio Universidad de Veracruz) y En vida (Premio Barral, cuyo jurado integraban Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez) y los libros de cuentos Todos los veranos (Premio Municipal), Con otra gente y La balada del álamo carolina.

Colabora con la revista Crisis. En 1975 publica Mascaró, el cazador americano, que merece el premio Casa de las Américas. El 4 de mayo de 1976, tras el golpe militar, fue secuestrado y desaparecido.