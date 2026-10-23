La editorial argentina que publicó 90 libros de fotografía y cumple 15 años en plena crisis

La industria editorial atraviesa un momento complejo y las editoriales independientes enfrentan el desafío de sostener sus proyectos en un contexto económico adverso. En ese escenario, La Luminosa cumple 15 años de trabajo dedicados a la publicación de libros de fotografía de autor, con un catálogo que reúne 90 títulos y apuesta por la producción visual latinoamericana.

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Fundada en 2011 por Julieta Escardó y Eugenia Rodeyro, la editorial nació con el objetivo de acompañar proyectos fotográficos y darles una forma editorial propia. A lo largo de estos años, publicó obras de artistas consagrados y emergentes, con una propuesta que entiende al libro no solo como un soporte para las imágenes, sino también como un espacio de creación, investigación y circulación cultural.

En diálogo con El Destape Web, Rodeyro se refirió a los desafíos de sostener el proyecto en medio de la crisis de la industria del libro y explicó las estrategias que permiten concretar nuevas publicaciones. “Cumplimos 15 años en un momento muy difícil para las editoriales independientes. En ese sentido -y sabiendo que hacemos libros de costosa factura, porque son libros de imágenes que requieren otro nivel de inversión-, a los avatares que pasamos tratamos de buscar siempre el lado creativo para poder concretar las publicaciones”, sostuvo.

Frente a ese panorama, La Luminosa recurre a distintas alternativas de financiamiento, como concursos de alcance latinoamericano, subsidios, mecenazgos y preventas. Esta última modalidad permite reunir fondos antes de que los ejemplares estén publicados. De esa manera, los lectores pueden contribuir anticipadamente a la realización de los proyectos y ayudar a que las obras lleguen a la etapa de producción.

La fotografía latinoamericana como territorio de creación y memoria

Consultada sobre el carácter de las obras que integran el catálogo y su posible vínculo con los acontecimientos de la historia contemporánea, Rodeyro destacó la importancia de la fotografía documental y de los proyectos que abordan problemáticas sociales y políticas. “Abrir convocatorias a nivel latinoamericano hace que el radio de llegada sea más amplio y muchas veces esos trabajos se orientan a la fotografía documental, de denuncia política”, explicó.

La historia de La Luminosa está vinculada con el desarrollo de una comunidad interesada en los libros de fotografía. En 2002 nació en Buenos Aires FELIFA, la primera feria de libros de fotografía de América Latina, concebida como un espacio para generar encuentros, compartir experiencias y promover el aprendizaje colectivo.

En 2009, la feria comenzó a itinerar para ampliar esa comunidad, conocer la producción de otros países y favorecer la circulación regional de los libros argentinos. Durante ese recorrido quedó en evidencia que muchos proyectos fotográficos permanecían inéditos y solo circulaban en ejemplares únicos, compartidos de mano en mano.

Con la intención de extender la experiencia de esos libros a más lectores, Escardó y Rodeyro crearon La Luminosa en 2011. Desde entonces, el sello desarrolló un catálogo de 90 títulos publicados en ediciones numeradas y firmadas, con obras de autores y autoras de distintas procedencias y trayectorias. La editorial también organiza cada año el Premio Publicación La Luminosa FELIFA, una iniciativa destinada a impulsar nuevos proyectos fotográficos y acompañar su transformación en libros.

“Sentimos que somos una editorial de nicho, pero entendemos que es muy importante la circulación cercana al público lector. Por eso, una de las estrategias es participar en ferias y festivales de fotografía en Brasil, Buenos Aires, Chile, Paraguay. Poder compartir momentos con los lectores recorta distancias y los acerca a la propuesta editorial”, señaló Rodeyro. La participación en estos encuentros permite mostrar las publicaciones, generar vínculos con nuevos lectores y fortalecer el intercambio con otros actores del ámbito fotográfico.