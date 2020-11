Disney+ llega a Latinoamérica: ¿Qué ofrecerá el catálogo?

Tiembla Netflix: este martes 17 de noviembre llega Disney+ a Argentina.

La plataforma de streaming Disney+ comenzará el martes a brindar su servicio en el país y en el resto de Latinoamérica con el poderoso catálogo de taquilleras marcas como Marvel, The Walt Disney Studios, Star Wars, Pixar y Nat Geo. El servicio OTT de uno de los conglomerados de medios y empresas de entretenimiento más grandes del mundo vio la luz hace ya un año en el hemisferio norte, y pese a que el despliegue territorial es lento (recién va a llegar a la región y aún no hay fecha de inicio para la mayor parte de Asia) asoma ya como una amenaza a mediano plazo para Netflix.

En un informe publicado la última semana por medios especializados norteamericanos se supo que en 12 meses Disney+ consiguió atraer -pandemia mediante- a más de 73 millones de suscriptores; muy por encima de las proyecciones más optimistas. Es claro que Netflix, con 195 millones de cuentas pagas en más de 190 países, aún es líder cómodo en el sector, aunque la brecha se acorta.

La estrategia Disney+ es ambiciosa desde lo comercial, con un precio por debajo de los otros jugadores del segmento por un servicio con la máxima calidad de video y audio, siete perfiles de usuario diferentes, la instalación en hasta 10 dispositivos y la reproducción simultánea en hasta cuatro. Sin ninguna publicidad, tendrá también novedades como la función Group Watch, que permitirá a personas ubicadas en distintas locaciones ver la misma serie o película al mismo tiempo y hacer comentarios en tiempo real.

El listado de los contenidos bajo el paraguas de Disney es inmenso, e incluye películas, series, cortos, detrás de escenas y documentales de marcas como Walt Disney Studios, Disney Animation, Pixar, "Star Wars", Marvel, Nat Geo, y muchos de los activos adquiridos el año pasado con la compra de 21st Century Fox.

La plataforma será desde ahora el único lugar al que irán a parar los "tanques" de la compañía tras su paso por los cines y ya estarán allí desde el martes desde las películas clásicas de las princesas, la saga de "Piratas del Caribe", gran parte de las temporadas de "Los Simpson", "Avatar", las telenovelas juveniles de Disney Channel como "Violetta" y "Soy Luna", y mucho más. Pero además, cada uno de los sellos está produciendo gran cantidad de títulos específicamente para Disney+.

La serie "The Mandalorian", cuya segunda temporada estrenó hace semanas, es hasta ahora el más popular, y uno de los grandes responsables de la avalancha de suscripciones en los últimos meses. Ambientada en el universo narrativo de "Star Wars" y desarrollada por Jon Favreau, trajo de nuevo el espíritu de las primeras películas de la saga cinematográfica de George Lucas.

Series y películas originales de Disney+

Entre las series y películas originales que acercará Disney+ al público argentino se encuentran:

- Las series de Marvel: "WandaVision" (estrena 15 de enero), "Falcon y el Soldado de Invierno" y "Loki", aunque ya hay varias más confirmadas y en desarrollo.

- La serie animada "Star Wars: The Clone Wars".

- Películas de The Walt Disney Studios exclusivas para la plataforma, como "La dama y el vagabundo", "Noelle", "Togo", "Stargirl". "Mulán" y "Soul", de Pixar.

- "Hamilton", película que recupera la experiencia de la exitosa obra musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda.

- Series originales como "High School Musical: El Musical: La Serie", "Sociedad secreta de hijos reales" o "The Right Stuff" (en desarrollo por Nat Geo).

- Colecciones de cortos de Pixar: "Forky Pregunta" y "SparkShorts".

- Programas documentales o de reality como "¡Otra!" o "Nuestro chef sea usted".

- Series documentales como "The World according to Jeff Goldblum".

- Series documentales sobre la historia de Disney y sus parques como "The Imagineering Story".