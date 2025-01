Llega la serie de Lionel Messi a Disney+: de qué trata "Messi and the Giants" y cómo verla online Todo sobre la serie de Lionel Messi que llega a Disney+. De qué trata "Messi and the Giants" y cómo verla online.

06 de enero, 2025 | 11.45 Llega la serie de Lionel Messi a Disney+: de qué trata "Messi and the Giants" y cómo verla online. Lionel Messi es una de las figuras más importantes de las últimas décadas. El argentino, que en un principio fue rechazado por su pueblo, hoy es el máximo ídolo del fútbol luego de Maradona. Disney+ sabe esto, por lo que ha decidido realizar una serie que homenajea al 10. Messi and the Giants es una nueva producción que llega a la plataforma de streaming del estudio del ratón. Fue anunciada por el servicio recientemente, sin conocerse aún la fecha de su estreno. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber sobre la serie de Lionel Messi, como de qué trata y cómo verla online. De qué trata la serie de Lionel Messi que llega a Disney+ La serie de Lionel Messi que llega a Disney+, bajo el título Messi and the Giants, es una producción animada que trata sobre un niño de 12 año llamado Leo. Este es transportado de su hogar en Argentina a un universo alternativo donde se topará con 10 titánicos villanos que tienen el control, y el pequeño héroe es el único que puede salvar al pueblo de sus garras. Disney+ anunció la serie animada sobre Lionel Messi. Con respecto a la serie, Messi declaró: "Siempre soñé con participar en un proyecto en el que compartiera los valores del deporte, esos mismos valores que fueron muy importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro". En este sentido, expresó: "Estoy deseando compartir esta serie con niños y niñas de todo el mundo, y espero inspirarlos y motivarlos a lograr sus propios sueños. Desde niño, siempre me gustaron las series animadas, y estoy ansioso por ver esta serie con mis propios hijos”. Cómo ver online la serie de Lionel Messi La serie de Lionel Messi, Messi and the Giants, estará disponible en Disney+ en un futuro cercano. Cuando la misma arribe al catálogo, para poder verla será necesario tener una cuenta y pagar una suscripción en el servicio de streaming. A continuación te detallamos cómo: MÁS INFO Disney+ Estrenos de Disney+ en enero 2025: las mejores series y películas que llegan Accedé a la página web de Disney+ o descarga la app. Si preferís usar la computadora, visitá www.disneyplus.com. Si deseás ver contenido en tu dispositivo móvil o smart TV, descargá la app desde la App Store para iOS o Google Play Store para Android, o desde la tienda correspondiente de tu smart TV. Para registrarte, hacé clic en el botón "Registrarse" o "Suscríbete". Ingresá tu dirección de correo electrónico y creá una contraseña segura. Luego, seleccioná el plan de suscripción que prefieras, introducí tu información de pago y aceptá los términos y condiciones. Una vez completado el registro, iniciá sesión con tus credenciales en Disney+ y comenzá a explorar el catálogo de contenido, incluyendo la serie de Lionel Messi, Messi and the Giants, que se estrenará muy pronto. TWITTER

