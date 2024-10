Cuál es la serie policial en la que actuarán Darío Barassi y Yayo: fecha de estreno y video del tráiler.

Disney+ se ha consolidado con el correr de los años como uno de los líderes del streaming. La plataforma, que reúne lo mejor de la compañía del ratón con Star+, se caracteriza por contar con un catálogo repleto de series y películas pensadas para todos los gustos y las edades.

En este sentido, Disney+ se prepara para el estreno de Gutiérrez Is Mai Neim, una serie policial protagonizada por Darío Barassi y Yayo, sin dudas, una dupla explosiva que garantizará el humor. A continuación te contamos de qué trata la serie, cuándo se estrena y más.

De qué trata Gutiérrez Is Mai Neim, la serie policial de Darío Barassi y Yayo

Gutiérrez Is Mai Neim es una serie policial cargada de humor en la que Darío Barassi y Yayo encarnan a dos policías cuya efectividad en resolver crímenes está lejos de ser su cualidad más destacada.

Disney+ estrenará una serie protagonizada por Darío Barassi y Yayo.

Barassi interpreta al subcomisario Roberto Gutiérrez, un oficial de policía tan dedicado como inepto, cuyo estilo de investigación se caracteriza más por el absurdo y la improvisación que por técnicas policiales tradicionales. A su lado, el teniente Rubén Torcoletti, interpretado por Yayo, acompaña a Gutiérrez en sus disparatadas aventuras y aporta su propia cuota de ingenuidad y torpeza, dando forma a una dupla de lo más singular.

La trama de la serie arranca con un caso que parece ser de alta relevancia internacional: el asesinato de un embajador ruso en Argentina. Este misterioso crimen coloca a Gutiérrez y Torcoletti frente a una investigación que, desde el principio, queda clara que los supera ampliamente.

A medida que intentan avanzar en el caso, los dos policías se ven envueltos en una serie de enredos, malentendidos y situaciones absurdas que solo logran intensificar lo hilarante de sus interacciones. La tensión y la acción que rodean al caso se ven continuamente interrumpidas por los desatinos de estos personajes, generando un humor que explota las ironías y situaciones del policial clásico con un tono único que evoca lo mejor del humor argentino.

Cuándo se estrena Gutiérrez Is Mai Neim, la serie policial de Darío Barassi y Yayo

Gutiérrez Is Mai Neim, la serie policial de Darío Barassi y Yayo, aún no tiene fecha de estreno en Disney+. Lo más probable es que la misma llegue al catálogo de la plataforma de streaming a fines de este 2024 o a comienzos del año entrante. Una vez que lo hago, no caben dudas que se volverá una estrella entre los usuarios.