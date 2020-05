El día que Michael Jackson casi compra Marvel para encarnar a Spider-Man

Aunque ahora Marvel sea sinónimo de éxito, esto no siempre fue así. Antes de la explosión cinematográfica de la compañía, "La casa de las ideas" no pasó por una buena racha. En 1996, se declaró en bancarrota y un inusual comprador casi la adquiere: se trató de "El rey del pop", Michael Jackson. ¿Los motivos? El cantante era fan de Spider-Man (El hombre araña) y soñaba con interpretarlo en el cine.

Uno de los sobrinos de Jackson, Taj, reveló en una entrevista con Popcorn Planet el detrás de escena de la anécdota. "Lo recuerdo, estaba con mis hermanos y él en conversaciones para comprar Marvel. Quería hacer el acuerdo con Stan Lee. Sin embargo, no sé por qué, finalmente no se llevó a cabo", afirmó. El motivo principal del interés de Michael Jackson fue que se consideraba un gran fanático de Spider-Man y soñaba con poder ser Peter Parker en la pantalla grande. "Era un gran seguidor del Hombre Araña. Conocía a todos los personajes. Por lo tanto, no era solo Spider-Man [por lo que quería comprar Marvel. Pero sí, lo más seguro era que quería ser el superhéroe arácnido", comentó Taj Jackson.

Recién en 200, Marvel comenzó a resurgir de la mano del cineasta Sam Raimi y una brillante adaptación de las aventuras comiqueras del arácnido. La película se transformó en un éxito de taquilla e impulsó al reconocimiento al actor Tobey Maguire. Seis años más tarde, "Iron Man" daría inicio al famoso Universo Cinematográfico de Marvel, donde cada historia está conectada.

"No tengo duda alguna de que mi tío estaría muy entusiasmado con el universo que se ha formado alrededor de Marvel. Era muy seguidor de los personajes y creo que habría pensado que esta saga es lo que mejor que se ha creado desde el pan de molde, con todos los personajes unidos en un mismo mundo", finalizó Taj Jackson, sobre el deseo de su tío por ser El hombre araña. ¿Se imaginan una adaptación con Michael en el rol?