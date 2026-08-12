Crack Bang Boom 15 El Festival más importante de Historietas

La Crack Bang Boom, la Convención Internacional de Historietas también conocida como “CCB”, en su edición 2026, celebra sus 15 años con una programación especial que incluirá muchas más muestras y talleres que años anteriores.

Además de los espacios que han sido sede ediciones anteriores, esto es, Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11, la zona de Puerto Joven, en esta oportunidad se suma uno más: Tecnoteca. El jueves, el horario será de 14:00 a 20:00 horas, y de viernes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

Durante las cuatro jornadas en la que se extiende el evento, la CCB reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales, editoriales, ilustradores, guionistas, dibujantes, cosplayers, profesionales de la industria, comiquerías, coleccionistas y miles de visitantes alrededor del universo del cómic, el manga, la animación, los videojuegos y las distintas expresiones de la cultura pop.

Organizada desde sus inicios con el objetivo de promover la historieta como expresión artística y cultural, la CCB se ha consolidado como un punto de referencia para el sector, para ofrecer una programación que combina exposiciones, conferencias, talleres, firmas de autores, concursos, muestras, espacios para editoriales independientes y actividades para toda la familia. Puesto que en esta oportunidad la CCB coincide con el Día de las Infancias, no faltarán las actividades orientadas para los más chiquitos.

CCB Edición No. 15: lo más destacado

Como en cada edición, el evento contará con la presencia de destacadas figuras del ámbito nacional e internacional.

Entre los invitados más destacados, estarán presentes Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Aschei, Santiago Baquin, Pablo Cialoni, Celeste Mandanici, Polaco Scalerandi y Tute. A lo largo de las cuatro jornadas, todos los artistias participarán de charlas, presentaciones, firmas y diversidad de momentos que habilitarán al encuentro con el público.

Como cada año, la convención ofrecerá una amplia agenda para públicos de todas las edades. Además de las muestras, charlas, firmas y presentaciones de libros, habrá momentos más interactivos como tallere, demostraciones y dibujos en vivo. Obviamente, no faltará la típica feria en la que estarán presentes editoriales, comiquerías, artistas independientes y espacios dedicados al merchandising.

Como en cada edición, editores nacionales de Ovni Press y editores internacionales, en esta oportunidad, dos de Japón, uno de Estados Unidos y uno de España, van a evaluar porfolios y proyectos de los potenciales talentos que se les acerquen.

Algo a destacar también, es la Carpa de Fanzines, la cual como en cada edición y con entrada libre y gratuita, resulta una nueva oportunidad para visibilizar y descubrir nuevos talentos del mundo de la historieta y el arte gráfico, muchas veces alejados del círculo estrictamente comercial.

Uno de los momentos destacados y esperados en cada edición, es la entrega de los Premios Trillo, el tradicional reconocimiento que homenajea al guionista argentino Carlos Trillo y distingue a las mejores producciones del año. La ceremonia tendrá lugar el sábado 15 de agosto, , a las 20, en el Galpón 11.

El cierre de la edición estará marcado por uno de los momentos más esperados cada año por el público en general: el Concurso de Cosplay. El concurso tendrá lugar el domingo 16, en la explanada frente al río Paraná. Quienes tengan interés en participar, pueden inscribirse para formar parte de la competencia según las bases publicadas en los canales del evento.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial crackbangboom.com.ar. Menores de diez años, personas con discapacidad y cosplayers ingresan de manera gratuita. Las personas jubiladas tienen un descuento especial de más del 50%.

La programación completa, día por día, se puede consultar en las redes y la web del evento.