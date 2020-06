Teatro x la identidad reclama ayuda del Estado para sobrevivir a la crisis por la pandemia

Ante lo que considera una "situación extrema" que amenaza con provocar la desaparición de la actividad, el colectivo Teatro X la Identidad reclamó asistencia al Estado para sobrellevar la crisis generada ante la suspensión de espectáculos públicos por la pandemia de coronavirus. "Convocamos a toda la comunidad teatral para que nuestro Estado defienda una actividad y una industria que, al decir de los especialistas, fue la primera en suspenderse y será la última en regresar", afirman en un comunicado.

Y añaden: "Una gran reunión intersectorial de entidades teatrales debería generar los consensos, proponer medidas con ideas creativas excepcionales que permitan la supervivencia de la actividad y el regreso del público a las salas, pero si no actuamos ya, pocos llegarán indemnes a esa reapertura". El texto, que suma adhesiones a través de la página oficial del colectivo, alerta sobre "el inminente cierre de teatros, centros culturales y salas independientes" y advierte sobre la imposibilidad de realizar la tarea que se propone ante este contexto.

"Lanzamos un grito de alerta por el desastre que se avecina en el Teatro argentino. No podremos buscar más nietxs desde el teatro si no hay más teatro. Y sin teatro, no tendremos identidad. El desarrollo teatral local está entre los más importantes del mundo pero esa cultura puede desaparecer si no nos ocupamos de defenderla", remarca el escrito.

Cabe recordar que este grupo de actores, dramaturgos, directores y trabajadores del teatro realiza obras con la que ayuda a concientizar sobre la identidad, a modo de colaboración con la tarea de recuperación de Abuelas de Plaza de Mayo de nietos apropiados durante la última dictadura. El comunicado acepta la grave situación sanitaria que atraviesa el mundo y reconoce como "prioridad" a la labor para combatir el virus.

"Pero aún así, las y los firmantes, ya sean artistas que requieren la fundamental asistencia alimentaria o empresarios que no quieren cerrar sus teatros, pasando por el sindicato de actores y su obra social, la actividad autoral, las salas independientes, la dirección escénica, la producción, el diseño visual, la danza, los títeres, actrices, técnicos, actores, muchos otros trabajadores relacionados y también el público, todxs necesitamos que nuestro Teatro sobreviva", subraya.