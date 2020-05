La ficción nacional se reinventa y desde hoy podrá disfrutarse "Terapia en cuarentena", la primera serie web hecha en aislamiento social. Con Carola Reyna encabezando un elenco de altas figuras, la propuesta humorística busca activar la industria cultural y acompañar en tiempos tan difíciles.

"La experiencia de trabajar en mi casa es totalmente novedosa, es como estar haciendo un curso de viaje a la luna, lo que tiene de cómodo es que el set está a metros de mi cuarto. Por supuesto es mucho más complejo para los técnicos y productores, ellos hacen todo a control remoto", expresó a Télam Carola Reyna, la protagonista de la serie.

La actriz interpreta a una psicóloga que atiende a cuatro pacientes en forma online (a cargo de Mercedes Funes, Luciano Cáceres, Coco Sily y Violeta Urtizberea) que están atravesados por las problemáticas y conflictos que acarrea el aislamiento. "Se trata de personalidades con perfiles muy diferentes que, frente a la cuarentena, deben encarar sus terapias habituales de manera virtual en una historia desplegada en ocho capítulos cortos", agregó la actriz.

Y puntualizó, de forma sincera: "Me sedujo todo, primero que me hagan una oferta laboral en este contexto, siendo yo actriz y sabiendo la situación de los actores frente al aislamiento. Me interesó de la serie que sea un experimento, que fuera la primera vez de una serie web producida en estas circunstancias".

"Terapia en cuarentena" podrá verse a partir de hoy a las 22 horas en la plataforma de contenidos argentinos Cont.ar.