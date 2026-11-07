¨Clayface¨, el filme de Body-Horror de DC Studios, es un éxito

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¨Clayface¨ (en castellano, Cara de Barro) el thriller de terror corporal y drama de venganza dirigido por James Watkins y con guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, parte del Universo DC, ya es el mayor éxito en su género.

Con una recaudación de 90,6 millones de dólares a nivel global en taquilla y en función de su bajo presupuesto de 30 millones de dólares en relación con su gran rentabilidad, ya es todo un éxito financiero para DC Studios.

¿De qué se trata Clayface?

La historia sigue a Matt Hagen (Tom Rhys Harries), un joven de los suburbios de Gotham que logra convertirse en una prometedora estrella de Hollywood. Con su carrera en pleno ascenso y tras una serie de decisiones desafortunadas, su vida profesional y social se derrumbarán. El ataque brutal y ordenado por un jefe del crimen local dejará horriblemente desfigurado. El filme trata de eso, de cómo de un momento al otro te puede cambiar la vida, tan solo por tener “un mal día”.

Abandonado por todo Hollywood, por hasta su abogado y hasta por sus amistades, desesperado recurre a un procedimiento experimental desarrollado por una científica llamada Caitlyn Corr (Naomi Ackie).

Aunque en un principio la tecnología parece lograr restaurar su apariencia y devolverle su vida anterior, el tratamiento desatará efectos secundarios imprevistos. Su cuerpo comenzará a mutar en una entidad viviente algo así como de “arcilla”, capaz de cambiar de forma y rostro.

Consumido por sus anhelos por recuperar el éxito y la monstruosidad en la que se ha convertido, Hagen llegará a perderse por completo para llenarse de rencor y deseos de venganza. Fuera de sí, desorientado y con su identidad arrebatada, se hundirá en la locura para emprender un viaje personal sin vuelta atrás.

Lejos de la fórmula tradicional del género superrico, pese a ser uno de los villanos más icónicos de las historias de Batman, el filme se atreve a abrazar el terror más visceral y grotesco para sumergirnos en el relato truculento típico del body horror. Al respecto, no faltarán las escenas brutales repletas de sangre y atrocidades con una fuerte impronta visual con imágenes intensas al punto de incomodar al espectador.

La película maneja un ritmo ágil y dinámico que, junto con el uso combinado de efectos prácticos y CGI para las transformaciones maleables de arcilla, consigue llevar al espectador al clímax de una manera verosímil y orgánica para finalmente revelar el concepto de un villano en todo su esplendor.

Aunque se trata de una historia autoconclusiva y una película por ahora independiente de la narrativa que Gunn parece querer contarnos en lo que será su universo cinematográfico de DC principal, el gran desempeño comercial de Clayface deja abierta la puerta para que el personaje pueda retornar en un futuro.

Un poco sobre Clayface en los cómics

Creado por Bill Finger y Bob Kane, el Clayface original, apareció por primera vez en Detective Comics No. 40, en junio de 1940. Llamado Basil Karlo, se trataba de actor de segunda categoría, que al tomar el alter ego de uno de los personajes que encarnó alguna vez, decide comenzar una vida delictiva.

Aunque en la denominada Edad de Oro de los comics contó con tan solo dos apariciones, será retomado en la Edad de Plata en una versión que ya incluiría su capacidad de cambiar de forma.

Será en esta etapa, Matt Hagen, quien tomará el manto de este renovado Clayface, un cazador de tesoros al que se le fue otorgado una serie de poderes al exponerse a un grupo de protoplasma radiactivo. Hagen conservaría el título durante las próximas décadas de la historia del cómic.

A partir de allí y hasta 2005, veríamos diferentes versiones del personaje, inclusive una femenina y una devenida de una segunda generación de villanos.

Aunque en los comics el personaje ha tenido bastante presencia, lo que realmente lo popularizó fue Batman: la Serie Animada, emitida entre 1992 y 1995. De ahí, el villano ha tenido múltiples apariciones en diversas series y películas animadas de DC.

Lectura Sugerida

Un Mal Día: Clayface - Autores: Collin Kelly, Jackson Lanzing, Xermanico, Romulo Fajardo, Jr. Editorial Ovni Press.

Todo lo que Basil Karlo siempre ha querido en la vida ha sido ser un actor, pero no uno cualquiera sino uno de los mejores actores que alguna vez hayan existido. Sin embargo, su vida cambió de curso cuando se convirtió en el monstruo “cambiaformas” conocido como Clayface.

Luego de años de luchar contra Batman en la Ciudad de Gotham, Clayface decide mudarse a Los Ángeles para volver a perseguir su sueño. Con una nueva identidad, comienza a presentarse a audiciones y descubrir, en el proceso, que Gotham no es la única ciudad en la que acechan la opresión y la maldad. En su cacería por el estrellato, Karlo tomará la forma que haga falta, incluso si eso lo lleva a perderse a sí mismo entre las capas de falsedad de Hollywood.

El tomo forma parte de la serie publicada por la editorial llamada “Un Mal Día” que aborda las historias de origen definitivas de los mejores villanos del caballero oscuro.