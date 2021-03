Warner baraja al menos desde 2007 la posibilidad de llevar la serie al cine.

El estudio Warner Bros. retomará el proyecto pospuesto durante años de una película con actores de los Thundercats, la exitosa serie animada de los 80 sobre un grupo de humanoides felinos en lucha contra un maligno hechicero.

Según informaron medios estadounidenses, el realizador Adam Wingard, que acaba de estrenar con gran repercusión de taquilla Godzilla vs. Kong, ya está comprometido a llevar a León-O y al resto de los felinos cósmicos a la gran pantalla. Para ello Wingard escribirá un guion con su colaborador frecuente Simon Barrett. Según afirmó en una entrevista con el sitio especializado Deadline, el director se considera un verdadero fanático de los Thundercats y planifica hacer un filme apoyado con firmeza en la animación generada por computadora, con la intención de capturar “la estética original” de la serie.

“Escuché que había un guión de Thundercats y resultó que fue creado con algunos de mis productores en Death Note. Les pregunté, quiero reescribir este guión con mi amigo y colaborador frecuente Simon Barrett. Esto es una gran pasión para mí. Nadie en este planeta sabe o ha pensado tanto en Thundercats como yo. Me dieron las riendas. Vi esto como una oportunidad para hacer un nuevo tipo de película de espectáculos de ciencia ficción y fantasía que la gente nunca había visto antes”, afirmó Wingard.

Y remarcó: “Tiene una rica mitología; los personajes son fantásticos. Los colores. Quiero hacer una película de Thundercats que te lleve de regreso a esa estética de los 80. No quiero reinventar su apariencia. Quiero que se parezcan a Thundercats. Tampoco quiero hacerlo en vivo. No quiero que se parezca a Cats, no quiero ese tipo de problemas, sin faltarle el respeto a ese director al que no pretendo tirar debajo del autobús más que todos los demás. Quiero hacer una película que nunca hayas visto antes. Una película CGI híbrida que tiene un aspecto hiperrealista y, de alguna manera, cierra la brecha entre dibujos animados y CGI. Ese es el punto de partida, y Simon Barrett y yo nos estamos metiendo en el guión ahora".

Warner baraja al menos desde 2007 la posibilidad de llevar la serie al cine, con un desfile de productores y guionistas que a lo largo de los años han hecho propuestas que, finalmente, nunca convencieron. El éxito de Wingard con Godzilla vs. Kong, sin embargo, parecen darle el halo definitivo de director de 'blockbusters'” que el estudio necesitaba para darle luz verde al proyecto.

La serie original de los Thundercats se emitió en la TV estadounidense entre 1985 y 1989, y seguía a un grupo de humanoides felinos exiliados de su planeta Thundera. León-O, Tigro, Chitara, Panthro y compañía arribaban a un nuevo hogar, en el que se topaban con fuerzas místico-tecnológicas lideradas por el hechicero Mumm-Ra. Cartoon Network revivió la serie durante una temporada en 2011 y nuevamente, aunque con un estilo mucho más infantil, en 2020.