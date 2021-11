Vin Diesel le pidió a Dwayne "The Rock" Johnson que regrese a la saga Rápido y Furioso

Los actores fueron compañeros durante cinco entregas de la saga de acción Rápido y Furioso y no solo se llevaban mal, sino que protagonizaron varios escándalos mediáticos.

Luego de varias idas y vueltas mediáticas por los problemas que tuvieron en el set de Rápido y Furioso, Vin Diesel le pidió públicamente a Dwayne "The Rock" Johnson que vuelva a participar de la saga para darle un cierre a la historia en su décima entrega. "Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Paul", remarcó, evocando la memoria del fallecido Paul Walker.

"Mi hermano pequeño Dwayne... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Rápido y Furioso 10", empezó el actor en su cuenta de Instagram y revolucionó a sus seguidores. A pesar de que no siempre se llevaron bien trabajando juntos, destacó que tienen un vínculo familiar. "Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos, pero ha llegado el momento. El legado aguarda", agregó.

Y evocó a la memoria de Paul Walker, otro de los protagonistas que falleció en 2013 en un accidente automovilístico. "Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Paul. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor final para Rápido y Furioso que es el 10! Lo digo por amor... pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que esté a la altura de las circunstancias y cumpla su destino", concluyó Diesel.

Hasta el momento Johnson, que se encuentra abocado a otro proyecto, no le respondió: el 12 de noviembre llegará a Netflix Alerta Roja, una película que protagoniza junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds y que también produce. "Esta es la primera película de streaming de mi carrera y quería hacerla grande y especial para todos los fanáticos de todo el mundo", anunció meses atrás.

La mala relación entre Vin Diesel y "The Rock" Johnson

Los problemas entre los actores se hicieron públicos en 2016, cuando "The Rock" decidió dejar su rol protagónico e hizo un fuerte descargo en contra del elenco masculino. "Mis compañeras son increíbles y las quiero. En cambio, mis compañeros son una historia diferente. Algunos son verdaderos profesionales, pero otros no. Esos son demasiado gallinas como para hacer algo al respecto. Nenazas. Cuando vean la película en abril y parezca que no estoy actuando en algunas escenas y mi sangre esté a punto de hervir, tendrán razón. Lo bueno es que le viene genial a la película y casa con el personaje de Hobbs, que se mezcla con mi ADN extremadamente bien. El productor que hay en mí está contento con este papel", le comunicó a sus fanáticos.

Sus declaraciones no fueron bien recibidas por el resto de los actores y los medios no tardaron en señalar a Diesel como el destinatario del enojo de Johnson. Sin embargo, Vin prefirió no salir a responder con la misma intensidad para no tirar más leña al fuego. Eso sí, su compañero no volvió a aparecer en la exitosa saga de acción.