Video: Pixar anunció un corto que promete nostalgia y emoción a sus fans

El corto traerá de vuelta a dos personajes muy queridos de la compañía que se desprende de Disney. Cuál es la película que volverá en una historia corta.

La productora Pixar anunció en un adelanto de apenas treinta segundos algunas de las producciones que llegarán a Disney+ en 2023 y reveló que una de ellas traerá a los queridos protagonistas de una película animada aclamada por grandes y chicos.

La producción en cuestión será el corto Dug Days: Carl´s Date -que se desprenderá de la película Up: Una aventura en altura (2009) y tratará sobre la primera cita de Carl luego de la muerte de Ellie, quien fue el amor de su vida. Recordemos que los primeros minutos de la mencionada cinta narra la historia de los ancianos protagonistas, que sienta las bases de las actitudes de Carl Fredricksen a lo largo de su travesía.

A 14 años de su estreno, Up volverá una vez más para mostrar la actualidad del personaje de Carl junto a su mascota Dug, el simpático Golden Retriever parlanchín que lo acompaña en su vida. Lo que aún no se sabe es si el corto tendrá la participación del pequeño boyscout Russell, otro de los aliados del Señor Fredricksen. Por el momento, Dug Days: Carl´s Date no tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming.

Elementos, así será la nueva comedia romántica de Pixar para el 2023

Disney publicó el primer tráiler de Elementos, la nueva película de Pixar que verá la luz en invierno de 2023 y llevará al público hasta el fantástico mundo de Ciudad Elemento, donde conviven los residentes de Fuego, Agua, Tierra y Aire. Precisamente dos de los elementos, Candela, que es Fuego, y Nilo, Agua, son los protagonistas de la comedia romántica dirigida por Peter Sohn (Un buen dinosaurio, Lightyear). Un repaso por los primeros esbozos de la trama que se pudieron ver en el teaser adelanto.

En el trailer, de minuto y medio de duración, un personaje al que no se le ve la cara y ataviado con un traje azul brillante se sube a un tren repleto de gente que se dirige a Ciudad Elemento. Sin embargo, por sus brazos y piernas, que lleva descubiertas, se aprecia que el personaje es Fuego. Una vez dentro, camina por el vagón escuchando música y cruzándose con sus curiosos y divertidos compañeros de Tierra, Agua y Aire.

Al acercarse a la parada, el tren frena de manera brusca y a Fuego se le caen los auriculares... Y es entonces cuando, al agacharse para recogerlos, se cruza con Agua, que se presenta como Nilo. Fuego, por su parte, le responde que ella se llama Candela, y ambos parecen comenzar a tejer una relación. "La historia presenta a Candela, una joven dura, avispada y pasional, cuya amistad con un chico divertido, sensible y que se deja llevar, Nilo, desafía sus creencias sobre el mundo en el que viven", reza la sinopsis de Elementos, que cuenta con las voces de Leah Lewis (Candela) y Mamaoudou Athie (Nico) en su versión original. El nuevo filme de Disney Pixar está producido por Denise Ream, quien ha trabajado en películas como Up, Cars 2, la mencionada Un buen dinosaurio o Toy Story 4.