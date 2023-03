Video: cómo será Misántropo, la nueva película de Damián Szifrón

Antes del salto de Los Simuladores a la pantalla grande, el cineasta Damián Szifrón estrenará una producción cinematográfica de origen norteamericano protagonizada por Shailene Woodley y Ben Mendelsohn.

El cineasta argentino Damián Szifrón dirigirá Misántropo, película de origen norteamericano que llegará a las salas de cine de Argentina el próximo 4 de mayo. El trailer oficial revela las bases del thriller protagonizado por Shailene Woodley y Ben Mendelsohn.

El creador de la mítica serie Los Simuladores y director de la película Relatos salvajes, nominada al Oscar, ganadora del Bafta y el film nacional más taquillero de la historia, es también autor del guion junto al británico Jonathan Wakeham. Shailene Woodley (Big Little Lies, The Fault in Our Stars, The Divergent Series) protagoniza este implacable thriller junto a Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One, Robin Hood).

La dirección de fotografía es del también argentino Javier Juliá (Relatos salvajes, Argentina 1985) y la banda original de sonido lleva la firma del legendario Carter Burwell, autor de la música de todas las películas de los Hermanos Coen, entre ellas Barton Fink, Fargo, El gran Lebowski y la ganadora del Oscar a mejor película No Country for Old Men.

"Baltimore, la noche de año nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida", reza la sinopsis de la película que ya tiene trailer y que se verá en los próximos meses en la pantalla grande. El elenco principal se completa con la actuación de Jovan Adepo en un rol no especificado en el comunicado de prensa.

Qué quiere decir Misántropo, el término que se convirtió en el título de la nueva película de Damián Szifrón

"Del griego, mīsos 'odio' y ānthropos 'hombre'. Que siente rechazo o desconfianza por la especie humana. La aversión puede ser leve, manifestándose en actos de crítica social y aislamiento, o severa, con tendencia a la autodestrucción y a la destrucción de los demás. En casos extremos, la misantropía ha conducido a asesinatos en masa", indica la definición de la palabra 'misántropo' según indicó un comunicado por el anuncio del filme.

El anunció de Szifrón que emocionó a un país

La película de Los Simuladores llegará a los cines de todo el país en 2024 para luego desembarcar, naturalmente, en la plataforma Paramount+. VIS, una división de Paramount que se dedica a la producción de contenidos para marcas y plataformas de Paramount, será la productora del título mientras que K&S Films, la compañía detrás de éxitos como Relatos salvajes, El clan y Tiempo de valientes, estará a cargo de la producción física de esta película-evento que promete despliegue y presupuesto sin precedentes en el cine nacional.

“Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones. Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece", mencionó Szifrón en un comunicado oficial dirigido a la prensa.