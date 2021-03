Un príncipe en Nueva York 2, con Eddie Murphy, se estrena en Amazon Prime: cómo hacer para verla La película, dirigida por Craig Brewer (Dolemite Is My Name), se sitúa treinta años después de los hechos ocurridos en la original de 1988.

04 de marzo, 2021 | 17.28 La secuela de Un príncipe en Nueva York estrenará mañana en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. La secuela de Un príncipe en Nueva York, clásico de la comedia romántica de fines de la década de los '80 protagonizado por Eddie Murphy, que repetirá su papel junto a Arsenio Hall, estrenará mañana en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. La película, dirigida por Craig Brewer (Dolemite Is My Name), se sitúa treinta años después de los hechos ocurridos en la original de 1988, cuando Akeem Joffer (Murphy), príncipe africano del reino ficticio de Zamunda, viaja a la Gran Manzana junto a su ayudante, Semmi (Hall), para escapar de la tradición real de casarse por arreglo y conocer a una mujer de la que enamorarse genuinamente. Para eso, la dupla se hace pasar por dos estudiantes extranjeros y, durante su estadía en el distrito de Queens, Akeem conoce a Lisa McDowell (Shari Headley), una joven con la que, luego de idas y vueltas familiares y de pareja típicas del género, comienza una relación que termina en matrimonio. Manteniendo la misma línea de humor fácil de su antecesora, Un príncipe en Nueva York 2 se remonta a un episodio hasta ahora no conocido de esa aventura en Estados Unidos, en la que el protagonista y su compañero conocen a dos mujeres en un bar con las que luego pasan una intensa velada de sexo y embriaguez. Tres décadas más tarde y días antes del fallecimiento de su padre, Akeem toma conocimiento de lo sucedido y descubre que producto de esa relación nació un varón, Lavelle Junson (Jermaine Fowler), quien podría transformarse en su heredero, ya que la ley de Zamunda no permite que ninguna de sus tres hijas ocupe ese lugar. El ahora rey y Semmi viajan por segunda vez a Nueva York para encontrar a Lavelle y llevarlo junto a su madre, Mary (Leslie Jones), a Zamunda, donde el resto de la familia real -que acepta casi sin cuestionamientos la aparición del heredero- conocerá las costumbres y modos aparentemente estrafalarios de los Junson, que poco a poco irán descontracturando el clima del palacio. Pero mientras avanza el entrenamiento protocolar del primogénito del rey para que en un futuro próximo contraiga matrimonio con la hija del líder de una nación vecina, la frustración y el deseo por un amor verdadero van apropiándose de Lavelle, que vivirá una situación sentimental análoga a la de su padre, quien deberá decidir entre sostener las viejas tradiciones o darle lugar a lo nuevo tal como él había hecho tiempo atrás. El elenco de la cinta se completa con la participación de Tracy Morgan (30 Rock) como el tío de Lavelle, Wesley Snipes (Blade) como el General Izzi y James Earl Jones (La caza del Octubre Rojo) repitiendo su papel como el padre de Akeem, entre otros. ¿Cómo ver Un príncipe en Nueva York 2? Un príncipe en Nueva York 2 podrá verse en la plataforma de Amazon, que el año pasado adquirió los derechos de la película luego de alcanzar un acuerdo de 125 millones de dólares con Paramount. Si bien se esperaba que el filme tuviera su estreno en diciembre de 2020, la incertidumbre en los cines y los múltiples atrasos de la producción debido a la pandemia de coronavirus motivaron la decisión de que fuera lanzada de manera digital en la mencionada aplicación de streaming.

