Timothée Chalamet es un adolescente caníbal en Bones and All, lo nuevo de Luca Guadagnino

El adelanto de Bones and All, nueva película del director del drama romántico Call Me by Your Name, está protagonizada por Timothée Chalamet, uno de los actores más destacados de su generación.

Luca Guadagnino, director de la aclamada Call Me by Your Name, vuelve a tener a Timothée Chalamet en el papel protagonista de su próxima película, Bones and All. En la cinta, que todavía no tiene fecha de estreno oficial en Argentina aunque ya puede verse su teaser oficial, el actor interpreta a un peculiar adolescente caníbal que realiza un viaje por carretera con su novia.

El adelanto de medio minuto, publicado por el propio Chalamet en su cuenta de Twitter, muestra imágenes de su personaje, Lee, y de su novia Maren, interpretada por Taylor Russell. Son una pareja de caníbales enamorados que viajan por Estados Unidos en busca del padre de Maren, al que nunca conoció.

Basado en el libro homónimo de Camille DeAngelis, el filme se centrará en la particular relación de los personajes de Chalamet y Russell, que viven al margen de la sociedad y deberán pasar por un sinfín de aventuras en el mencionado viaje por carretera. "¿No crees que soy una mala persona?", pregunta Lee en el tráiler. "Lo único que sé es que te quiero", le responde Maren.

El resto del reparto protagonista de Bones and All lo completan Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese y David Gordon Green, director de las tres últimas entregas de la saga Halloween. La banda sonora que acompañará a los dos protagonistas corre a cargo de los oscarizados Trent Reznor y Atticus Ross. La película, que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia, fue escrita por David Kajganich, quien ya trabajó con Guadagnino en su anterior proyecto, Suspiria, cinta que sucedió a Call Me by Your Name en la filmografía del director italiano.

Lo que se sabe sobre Dune 2, el último éxito de Timothée Chalamet

Tras la recepción mixta de Dune y el furor de entradas vendidas en el cine, Denis Villenueve prepara la segunda parte de la historia con fecha de estreno programada para octubre de 2023. Timothée Chalamet y Zendaya, quienes interpretan respectivamente a Paul Atreides y a Chani, su interés romántico, comentaron públicamente sobre sus deseos por comenzar a rodar el filme, en el que también repetirán sus papeles Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard y Dave Bautista.

A la producción se sumarán Christopher Walken (El francotirador, Atrápame si puedes) y Austin Butler (Elvis) en nuevos personajes. La cinta tendrá un estreno exclusivo en salas de cine y no en formato híbrido, como ocurrió con su antecesora, y completará el plan original de Villeneuve, quien siempre tuvo en mente desdoblar la historia en dos tramos.

La historia, situada en un futuro lejano, sigue al duque Leto Atreides y a su hijo, Paul, quienes viajan al planeta Arrakis para administrar la producción de una valiosa droga conocida como "la especia", que extiende la vida humana y otorga poderes mentales sobrehumanos. Sin embargo, una peligrosa traición por parte de sus enemigos lleva a Paul y a su madre a refugiarse con los fremen, una tribu de Arrakis que habita en el desierto profundo, con quienes intentarán tomar venganza de su padre y devolverle a los nativos el control sobre la codiciada sustancia.