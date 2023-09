The Boy and the Heron: Studio Ghibli comparte el primer teaser de la esperada película japonesa

El esperado filme del creador de obras maestras como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro debutará con una proyección en el Festival de Cine de Toronto.

01 de septiembre, 2023 | 21.13

The Boy and the Heron: La nueva película de Hayao Miyazaki lanzó su trailer oficial

Hayao Miyazaki, director de cintas legendarias del cine de animación japonés como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El castillo ambulante, se retirará de la industria con una última película para Studio Ghibli. El filme, titulado The Boy and the Heron, finalmente lanzó un misterioso teaser en la previa de sus primeras proyecciones en festivales internacionales. La película que se verá, en principio, en el Festival de Cine de Toronto, el de New York, en San Sebastián y el de Londres, no cuenta con demasiados detalles sobre su trama y desde la famosa productora se aseguraron de darle poquísima promoción, con el fin de aumentar la expectativa de los cinéfilos que siguen las entrañables creaciones de Miyazaki. La historia, basada en la novela homónima de 1973 escrita por Yoshino Genzaburō, se centra en un joven que debe mudarse de ciudad con su madre tras la muerte de su padre. En su nuevo destino teje una relación entrañable con su tío, quien lleva encima un diario para escribir sus charlas con él para luego dejárselo. Uno de los fundadores de Ghibli, Toshio Suzuki, describió a la película como un filme "fantástico de gran escala". Además, indicó que "Miyazaki está trabajando en la película para que su nieto lo recuerde una vez este muera". Ahora, el primer teaser en inglés ya se dio a conocer aunque no ofrece muchas pistas y sigue la misma línea de promoción establecida por Miyazaki. MÁS INFO Cine Muñecas y bombas atómicas: La bizarra película de Barbenheimer que llegará al cine La extraña estrategia de marketing de Ghibli para promocionar el último filme de Hayao Miyazaki En una entrevista con la revista japonesa Bungei Shunju, el productor Toshio Suzuki explicó la estrategia de marketing que idearon para el filme. "Como parte de las operaciones de la empresa a lo largo de los años, Ghibli ha querido que la gente viniera a ver las películas que hemos hecho. Así que pensamos en eso e hicimos muchas cosas diferentes pero esta vez dijimos: 'Eh, no necesitamos hacer eso. Haciendo lo mismo que hemos hecho antes, una y otra vez, te cansas. Así que queríamos hacer algo diferente", dijo. "He estado trabajando en nuestras películas desde Nausicaä del Valle del Viento (1984), pero esta fue la primera vez que Hayao Miyazaki realmente me elogió. 'Suzuki, esto es increíble. Este es el mejor póster que has hecho nunca', me dijo. Sentí que eso era una pista, así que dije: 'Vamos solo con este póster para el marketing'. No hay tráilers ni anuncios de televisión en absoluto... No hay anuncios en los periódicos tampoco. En el fondo, creo que esto es lo que los cinéfilos desean", añadió.