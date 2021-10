The Batman, The Flash, Black Adam y Aquaman: Las perlitas que dejó el DC Fandome

El evento virtual organizado por DC para mostrarle a los fans avances exclusivos de los principales estrenos de la firma en los próximos años dejó grandes momentos, icónicos regresos y la promesa de mucha acción súper heroica,

El nuevo Batman no tiene piedad con sus enemigos.

El nuevo Batman no tiene piedad con sus enemigos.

Pasó una edición más de la convención virtual DC Fandome y los fans del cine de súper héroes pudieron disfrutar de esperados avances exclusivos con las novedades más jugosas que se vienen durante el 2023. Un repaso por los 4 anuncios más importantes que dejaron más ansiosos a los espectadores.

El primer adelanto completo de The Batman

El filme fue dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson. Aparecen El Acertijo, encarnado por Paul Dano, Zoë Kravitz como Gatúbela; Colin Farrell como El Pingüino y a Andy Serkis como mayordomo Alfred. El estreno está previsto para marzo de 2023. Sin embargo, lo más relevante en estas primeras imágenes es que el encapuchado encarnado por Pattinson se muestra más violento y oscuro que en otros filmes, incluso en aquellos que formaron parte de la trilogía dirigida por Christopher Nolan.

Ocurre que en una Ciudad Gótica dominada por la lluvia y la penumbra, el justiciero pareciera no tener piedad ante sus enemigos a la hora de los enfrentamientos, de acuerdo a las imágenes reveladas. En cuanto a la historia, aún no hay mayores indicios más allá de imágenes del arresto a El Acertijo o la obsesión de Gatúbela con el superhéroe.

Este anticipo completa a las pocas imágenes que en agosto del año pasado se habían dado a conocer, precisamente en la anterior edición de este mismo encuentro. El estreno de The Batman está previsto para marzo del próximo año.

De Argentina a DC: Como Andy Muschietti podría cambiar por completo la historia de Flash

Un tráiler corto, de poco más de un minuto, pero muy intenso y revelador que muestra como dos versiones de Barry Allen, ambos interpretados por Ezra Miller, acompañados de la nueva Supergirl, interpretada por Sasha Calle, intentan sumar a su plan a un viejo conocido: el Batman de Michael Keaton. Los tres jóvenes héroes acuden a la ruinosa mansión Wayne para reclutarlo... Pero el veterano guardián de Gotham no se dejará convencer muy facilmente.

El regreso de Keaton, aunque esperado, ya estaba confirmado hace varios meses. El actor interpretó a Batman (1989) y Batman Returns (1992), ambos filmes dirigidos por Tim Burton. Y no será el único Bruce Wayne de la cinta, ya que está también confirmada la presesencia del caballero oscuro del difunto Snyderverse, el Batman de Ben Affleck.

Junto a Keaton, Aflleck y Ezra Miller, en el reparto de The Flash está también confirmada la presencia de la mencionada Sasha Calle como Supergirl, Kiersey Clemons como Iris West y de Maribel Verdú y Ron Livingston como los padres de Barry. Dirigida por el argentino Andy Muschietti (las nuevas parte 1 y 2 de la aterradora It), The Flash llegará a los cines en noviembre de 2022.

Black Adam comienza a matar en el primer adelanto de la película de Dwayne Johnson

"Este es uno de esos proyectos que llega una vez en la vida... y la verdad es que yo nací para interpretar a Black Adam". Con esta contundente sentencia presentó Dwayne Johnson el primer adelanto de Black Adam, la cinta en la que encarna al poderoso antihéroe de DC Comics que vio la luz en el marco de la DC Fandome.

El primer avance es una de las escenas iniciales del filme en la que el Hombre de Negro ya demuestra por qué está llamado a cambiar la jerarquía de poder en en el Universo DC tal y como la conocemos. Jaume Collet-Serra, que ya coincidió con Johnson en Jungle Cruise, dirige la película que está en estos momentos en proceso de post-producción y que llegará a los cines el 29 de julio de 2022.

Junto a Dwayne Johnson como el personaje principal, Black Adam cuenta en su reparto también con Aldis Hodge (El hombre invisible, Una noche en Miami...) como Hawkman, Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré, Los Ángeles de Charlie) como Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) como Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sexo/Vida) como Adrianna Tomaz y Pierce Brosnan (Golden Eye, Mamma Mia!) Como Doctor Fate. Hodge, Centineo, Swindell y Brosnan son miembros de la Sociedad de la Justicia de América.

Primer vistazo a Aquaman 2 con nuevos trajes para Jason Momoa y Black Manta

Entre las muchas novedades y anuncios de la DC Fandome, una de las más esperadas era el primer vistazo de Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela que vuelve a estar protagonizada por Jason Momoa y que llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022.

Junto a Momoa, completan el reparto Patrick Wilson como el hermano de Arthur, Orm, como Amber Heard como Mera, Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta, el villano principal que también tiene nuevo traje en esta secuela, Randall Park como el Dr. Stephen Shin, Willem Dafoe como Vulko y Dolph Lundgren como el Rey Nereus. También regresarán Temuera Morrison y Nicole Kidman como Thomas Curry y a Reina Atlanna, los padres del protagonista.