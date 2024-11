Sorpresa en el espectáculo por el regreso de Natalia Oreiro: "Nueva aventura"

Sorpresa en el espectáculo por el regreso de Natalia Oreiro al cine.

Netflix anunció que Natalia Oreiro es la nueva estrella de su nueva película argentina llamada Campamento con mamá, una comedia familiar que tendrá a la actriz Gilda: no me arrepiento de este amor, Santa Evita y Muñeca Brava de vuelta en el cine. Los detalles sobre el filme que promete convertirse en uno de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming.

El próximo 6 de diciembre Netflix estrena Campamento con mamá, una película dirigida por Martino Zaidelis que sigue la historia de Patri Peiró, una madre maniática del control y que cree ser más cool de lo que realmente es, que lucha por conectar con su hijo Ramiro de 13 años, quien está decidido a irse a vivir con su padre. Cuando Patri se ofrece a llevar a Ramiro y a sus amigos a un campamento escolar después de que el conductor del autobús falla una prueba de alcoholemia, ella tiene la duración del viaje para demostrar lo genial que realmente es y así convencer a su hijo de quedarse con ella.

La película es protagonizada por Natalia Oreiro, junto a Milo Lis, Pablo Rago, Dalia Gutmann, Sofía Morandi, Sebastián Arzeno y gran elenco. La trama aborda con humor la relación entre madre e hijo y el deseo de Patri de demostrar su valía ante varios desafíos. Semanas atrás, la actriz había compartido una foto junto al director de la película para marcar el inicio del rodaje: "Hoy arrancamos una nueva aventura con @martinozaidelis #campamentoconmamá".

Benjamín Vicuña contó toda la verdad sobre su romance secreto con Natalia Oreiro

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la supuesta aventura que tuvo con Natalia Oreiro en 2015, tras las polémicas declaraciones de Carolina "Pampita" Ardohain. La modelo estuvo presente en LAM (América TV) y recordó el duro momento que vivió en aquella época, cuando el padre de sus hijos la engañó con otra mujer. Aunque no dio nombres, todo indica que la artista uruguaya habría sido la tercera en discordia.

Todo comenzó cuando "Pampita" dijo durante su paso por el programa conducido por Ángel de Brito que hay una actriz con la que jamás trabajaría porque "no tuvo empatía de mujer a mujer". Acto seguido, aclaró que no se trataba ni de "La China" Suárez ni de Isabel Macedo. Inmediatamente, miles de usuarios de las redes sociales sospecharon que se trataría de Oreiro, con quien Vicuña habría tenido una aventura en 2015, cuando actuaban juntos en la novela Entre Caníbales (Telefe). Ante esta situación, el actor dio declaraciones al respecto.

De acuerdo con este rumor, ambas figuras habrían mantenido un romance secreto durante las grabaciones de la tira. Cabe destacar que no solamente Vicuña estaba en pareja con "Pampita", sino que también Oreiro estaba en una relación con Ricardo Mollo. Al ser consultado al respecto en Socios del Espectáculo (El Trece), el actor declaró: “Ella ("Pampita") tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo...”

En tanto, sumó que le parece "demasiado egoísta de su parte" asumir que su expareja estaba refiriéndose a la relación que tuvieron juntos. “Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, agregó. Por último, concluyó: “No me puedo hacer cargo del enigmático de alguien".