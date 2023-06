Siete películas de Darío Argento y la surcoreana Decision to Leave se verán en la Sala Lugones

La emblemática Sala Leopoldo Lugones del porteño Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530) tendrá en su cartelera un ciclo de películas de Darío Argento, el maestro del terror italiano, y funciones del último largometraje del director surcoreano Park Chan-wook, Decision to Leave. Las fechas y horarios de las funciones de junio.

Por un lado, Decision to Leave se proyectará en ocho únicas funciones durante junio en la Sala. La película es un estetizado policial noir, que narra la meticulosa investigación de un detective del posible asesinato de un hombre, en donde la principal sospechosa es la viuda de la víctima, con quien el policía comienza una relación amorosa. El filme fue parte de la Competencia Oficial del Festival de Cannes del año pasado y le valió a Park Chan-wook (Oldboy, The Handmaiden, Sympathy for Mr. Vengeance) el premio a la Mejor Dirección en el certamen.

El filme, que se proyectará en la Sala Lugones por una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con la Fundación Cinemateca Argentina y Diamond Films, se verá este miércoles 7 a las 20.30, el viernes 9 a las 17.30 y el sábado 10, también a las 20.30. Además, se exhibirá el domingo 11 y el jueves 15 a las 17.30; el viernes 16 a las 20.30; el domingo 18 a las 14.30; y el miércoles 21 a las 17.30.

El giallo italiano de Darío Argento llega a la Sala Lugones

También, la Sala será el punto de encuentro para los cinéfilos del cine de terror italiano del gran realizador italiano Darío Argento. Se proyectarán siete de sus filmes entre el 8 y el 21 de junio, y el ciclo, organizado por Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, comprende títulos destacados del maestro del terror italiano, en copias restauradas a partir de los negativos originales y enviadas desde Roma.

La muestra comienza el 8 de junio con Rojo profundo a las 15 (repite el 11 a las 21 y el 15 a las 15); y el mismo día a las 19 se verá El pájaro de las plumas de cristal (repite el 14 a las 18 y el 18 a las 21). El viernes 9 a las 15 se proyectará El gato de las nueve colas (repite el 21 a las 15), y a las 21 Suspiria (repite el 14 a las 15 y a las 21). Tinieblas se proyectará el 10 de junio a las 15 (repite el 15 a las 21 y el 18 a las 18); a las 18 Phenomena (repite el 13 a las 15 y el 16 a las 18); mientras que Terror en la ópera (1987) se dará el 11 de junio a las 15 (repite el 13 a las 21 y el 16 a las 15).