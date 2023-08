Sale a la luz la película que George Romero dejó antes de morir

El recordado director de la trilogía de películas de terror The Night of the Living Dead, Dawn of the Dead y Day of the Dead estaba trabajando en una nueva película hasta su muerte en 2017.

George A. Romero hizo historia en el género de terror con The Night of the Living Dead, estrenada en 1968. La película dio pie a una franquicia cuya última entrega ya tiene fecha de inicio de rodaje, y se trata de una historia que creó el cineasta antes de su fallecimiento en 2017.

Twilight of the Dead es el titulo del filme que, según Deadline, empezará a grabarse a finales de 2023 en Puerto Rico. Aunque Romero murió en 2017, el cineasta dejó unas instrucciones para la película, que se anunció en 2021 y no había tenido ninguna actualización hasta ahora. El medio afirma que el guion está terminado y fue escrito por Joe Knetter, Robert Lucas y Paolo Zelati, quienes trabajaron con Romero en ese esquema que dejó el realizador.

"Ambientada en una isla tropical, Twilight of the Dead profundizará en la naturaleza oscura de la humanidad desde la perspectiva de los últimos humanos en la tierra, que están atrapados entre facciones de muertos vivientes", develó Deadline sobre la película, que también incluirá "comentarios sociopolíticos que invitan a la reflexión". Tras el estreno de The Night of the Living Dead en 1968, la saga continuó con Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985), Land of the Living Dead (2005), Diary of the Dead (2007) y Survival of the Dead (2009), todas ellas dirigidas por Romero.

Twilight of the Dead será una producción de Roundtable Entertainment, que trabajará estrechamente con los herederos de Romero. Deadline apunta que el equipo y Suzanne Romero, esposa del cineasta, ya están en negociaciones con un posible director y, antes de que empezara la huelga del sindicato de actores, iniciaron la búsqueda de su reparto. "El equipo también nos dice que no cerraron la puerta a la posibilidad de que haya más películas de una nueva franquicia en caso de que esta salga bien", pronunció el medio.

Cuál será la trama de Twilight of the Dead: los primeros detalles

Twilight of the Dead probablemente tendrá lugar después de los eventos de Survival of the Dead, en la que sus protagonistas escapan de una isla llena de zombies a bordo de un ferry. Dado que Twilight of the Dead presentará distintas facciones de zombies, la película podría explorar la idea de conciencia de estas criaturas, un concepto que ya abordó Land of the Living Dead. Por el momento no se dieron a conocer más datos sobre la trama de la película en producción.