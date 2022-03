Premios Óscar: ¿Qué pasa con la salud de Liza Minnelli?

La emotiva aparición de la legendaria actriz Liza Minnelli -en silla de ruedas- durante la celebración de los Óscar generó preocupación por su estado de salud.

La entrega de los Premios Óscar dejó varias perlitas, memes y pequeño homenajes. Uno de ellos fue el momento en que la legendaria Liza Minnelli -estrella de la icónica Cabaret (1972)- apareció en el escenario en silla de ruedas para presentar un galardón junto a Lady Gaga. El estado de la actriz despertó preocupación entre los fanáticos y cinéfilos, disparándose las búsquedas sobre su estado de salud.

En el momento más esperado de la noche, la polifacética Lady Gaga apareció en el escenario para presentar el premio a Mejor Película -que se llevó el drama CODA- y no lo hizo sola: en silla de ruedas, se hizo presente la querida Liza Minnelli. Su presencia generó ovaciones y aplausos de pie, y también la preocupación de las redes ante el estado de la estrella de 76 años.

Tras la calurosa bienvenida, Liza tomó sus notas y, confundida, atinó a revelar "No entiendo". Tranquilizándola, la actriz de Nace una Estrella (2018) la ayudó: “Sabés cómo me encanta trabajar con leyendas. Y me siento honrada de presentar el premio final de la noche con una verdadera leyenda del mundo del espectáculo”.

Con aire bromista y sin renegar de sus problemas de salud, Liza se mostró muy contenta y emocionada, y exclamó: "¡Hola a todos! Estoy muy feliz de estar aquí, especialmente con ustedes. Soy su mayor admiradora". Luego se daría a conocer, a través del publicista de la estrella de cine, que fue idea de Gaga que Minnelli estuviese en la ceremonia, con motivo de festejo por los 50 años de Cabaret y para honrar su destacada trayectoria en Hollywood.

La frágil salud de Liza Minnelli

La actriz de 76 tiene un largo historial de padecimientos de salud. Su momento más dramático fue en el 2000, cuando sufrió una encefalitis viral que la llevó a estar hospitalizada. Este diagnóstico comprende inflamaciones en el cerebro que pueden provocar confusiones, problemas motrices, sensoriales y convulsiones, además de fuertes dolores de cabeza y fiebre.

“No podía caminar y no podía hablar, y me dijeron que no lo haría... nunca más”, reveló Liza durante una entrevista con NBC, años después. La actriz también superó un cáncer de mama (por el que la operaron en dos ocasiones), fracturas de muñecas, operaciones de discos vertebrales, cirugías de reemplazo de cadera y de rótula, y una reconstrucción de mandíbula en 2007.