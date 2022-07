Nope, nuevo filme de terror del director de Get Out, tiene sus primeras críticas: "Fenomenal"

Jordan Peele, realizador de las célebres películas de terror Get Out y Us, vuelve a la carga con Nope, un filme de alienígenas -llegará en agosto a Argentina- que ya tiene sus primeras valoraciones críticas.

27 de julio, 2022 | 20.05

En 2017 el hasta entonces actor Jordan Peele presentó Get Out, una epopeya de horror que generó aclamación absoluta y ganó el Oscar a Mejor guión original. La cinta que le valió el reconocimiento de la crítica y el público, fue sucedida por Us (2019) y Nope (2022), una nueva incursión en el horror que llegará a Argentina el próximo 25 de agosto. A la espera del estreno, ya salieron las primeras valoraciones críticas del filme de alienígenas. Nope sigue a los trabajadores del rancho de Hayward, un lugar donde preparan caballos para filmaciones de Hollywood. Ubicados en medio de un árido paisaje, viven una tranquila rutina. Hasta que un día espeluznantes sucesos comienzan a ocurrir, que transformarán la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla. Qué dicen las primeras críticas de Nope "NOPE está fuera de este mundo. Una mezcla de monstruos con grandes actuaciones (especialmente Kaluuya) y un motivo de invasión de ciencia ficción de los años 50. Jordan Peele ha sido comparado con Hitchcock, pero NOPE muestra que es un carpintero de última generación. Disfruta del espectáculo y no mires hacia arriba" "Realmente me encantó NOPE. Más allá del simbolismo (hay una buena cantidad de eso), creo que realmente funciona como una divertida película de extraterrestres en el espíritu de Tremors (una película que a Jordan Peele le encanta)" "#NopeMovie es un SÍ rotundo. Véanla en la pantalla más grande que puedan encontrar. Un espectáculo emocionante y extraño como ningún otro. Nunca volveré a mirar el cielo de la misma manera" "#NopeMovie es de otro mundo pero indescriptible. Desde instancias de puro terror hasta momentos sinceros entre los personajes, #Nope es una experiencia que no será fácil de olvidar cuando te encuentres levantando la mandíbula del suelo. ¡Jordan Peele lo ha vuelto a hacer!" "Lo más importante que debes saber sobre NOPE es que es muy diferente de Get Out & Us. Este es Jordan Peele extendiendo sus alas y haciendo ciencia ficción de gran presupuesto al estilo Spielberg, pero con el subtexto que esperarías. Entra con la mente abierta y serás recompensado"