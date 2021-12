Nicolas Cage vuelve a Hollywood en una historia del creador de The Walking Dead

Cage interpretará a uno de los monstruos clásicos de Universal Pictures en una adaptación de Robert Kirkman, prolífico creador de la serie de zombies.

Universal Pictures sigue adelante con la producción de Renfield, película sobre el sirviente de Drácula que aparecía en la legendaria novela de Bram Stocker y también en su posterior adaptación dirigida por Francis Ford Coppola. Mientras que el personaje principal será encarnado por Nicholas Hoult, ahora se ha revelado que Nicolas Cage dará vida al icónico vampiro.

Según The Hollywood Reporter, Cage dará vida a Drácula en la cinta, dirigida por Chris McKay (La guerra del mañana). La película ha sido escrita por Ryan Ridley y se basa en una historia original del creador de The Walking Dead Robert Kirkman. McKay y Kirkman ejercen como productores junto a David Alpert, Bryan Furst y Sean Furst. Por su parte, Samantha Nisenboim será la productora ejecutiva. Por el momento se desconocen los detalles de la trama y tampoco se ha revelado la fecha de estreno.

En la novela de Bram Stoker, Renfield era un interno del manicomio dirigido por el doctor John Seward que comía insectos y otros animales pequeños con la esperanza de consumir su fuerza vital y, como su amo Drácula al que sirve de forma incondicional aspirando a la vida eterna, convertirse en inmortal. Dwight Frye interpretó al personaje en Drácula de 1931 y Tom Waits encarnó al sirviente en la adaptación de 1992 dirigida por Francis Ford Coppola.

Cage consolidó su carrera en los años '80 gracias a títulos como Hechizo de luna o Arizona Baby. En los '90 participó en títulos tan populares como Corazón salvaje, Con Air, Contracara o Leaving Las Vegas, cinta que le valió el premio Oscar a mejor actor principal.

Next, las sagas Ghost Rider y La leyenda del tesoro perdido, The Wicker Man, Family Man, Adaptation (El ladrón de orquídeas) o El señor de la guerra son otros títulos destacados de su filmografía. Centrado últimamente en producciones más independientes y de serie B, su último trabajo es Pig y, además de Renfield, próximamente lanzará The Retirement Plan, The Old Way y Butcher's Crossing, así como un proyecto aún sin título para Amazon Prime Studios.

Lapidaria confesión de Nicolas Cage sobre su nueva película: "Yo no la voy a ver"

Uno de los últimos proyectos del ganador del Oscar al mejor actor por Leaving Las Vegas es The Unbearable Weight of Massive Talent, un filme en el que Cage se interpreta a sí mismo, o mejor dicho, la imagen que gran parte del público tiene de él. El actor manifestó en una entrevista a Collider no estar de acuerdo con cómo quedó retratado en el filme.

"No voy a ver nunca esa película", señaló el sobrino de Francis Ford Coppola, que, aunque aseguró que le dijeron que la película es buena, no se siente identificado con ella. "Mi representante, Mike Nilon, que también la ha producido, está muy contento, me ha dicho que al público le encantó", señaló Cage antes de aclarar: "Pero es demasiado duro para mí ir al cine y verme interpretando la versión completamente neurótica y que se deja llevar por la ansiedad que Tom Gormican tiene de mí"