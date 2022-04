Netflix prepara un intrigante documental sobre la muerte de Marilyn Monroe

Netflix intentará desentrañar el misterio de la muerte de Marilyn Monroe en dos proyectos que, seguramente, darán mucho que hablar.

Netflix prepara dos proyectos para honrar a Marilyn Monroe y el primero que verá la luz será un intrigante documental sobre la muerte de la estrella de cine, en el año en que se cumplirán 60 años de su partida, que seguro abrirá debates. Todos los detalles sobre El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas.

El documental que llegará a la plataforma el próximo 27 de abril, estará dirigido por Emma Cooper y producido por Library Films y busca reconstruir cómo fueron sus últimos días, a través de grabaciones inéditas de quienes la conocieron mejor, como el director John Huston y la elite de Hollywood, quienes dejan al descubierto el lado más íntimo de su vida cargada de glamour y excesos.

También, El misterio de Marilyn Monroe revelará entrevistas de 1982, cuando se reabrió el juicio que investiga su muerte. "Cuanto más brilla la estrella, más sombría es la verdad", es el lema con el cual el proyecto promete ser controversial. El trailer deja asentados varios ejes de análisis como su vínculo con John Fitzgerald Kennedy y las conspiraciones que surgieron al respecto.

Blonde no se estrenó y ya desencadena amores y polémicas

Por otro lado, Netflix lanzará este año (no hay fecha de estreno aún) Blonde, una biopic con Ana de Armas encarnando a la rubia que protagonizó Una Eva y dos Adanes. La película dirigida por Andrew Dominik se basa en el libro Aome Like It Hot, de Joyce Carol, que se sumerge en los traumas que Marilyn vivió en su niñez y adolescencia y en cómo la acompañaron en su vida adulta.

Cabe destacar que cuando Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, vio el primer corte de la película y quiso proyectarla en la sección Fuera de Competición, manifestó que era "preciosa", pero Netflix se negó a cederle su estreno. Desde el medio World of Reel describieron la película como "de autor, vaga y obtusa" y el propio Dominik declaró que tiene poco diálogo.

Además, trascendió que Netflix y el director de la cinta habrían tenido una fuerte discusión por la calificación de la producción, por escenas de una violación y un "cunnilingus menstrual sangriento", que podrían sacarle a Blonde la posibilidad de llegar a las grandes entregas de premios.