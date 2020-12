Netflix: las mejores 7 películas originales que dejó el 2020

"Mucho, mucho amor", logrado documental que relata la historia del famoso astrólogo Walter Mercado.

En esta época del año, las publicaciones de cine y serie se llenan de resúmenes con lo mejor y peor que se pudo ver. En El Destape seleccionamos los que, para nostros, fueron los 7 mejores largometrajes de Netflix que dejó el 2020.

I'm thinking of ending things

Abierto a la polémica, el nuevo trabajo de Charlie Kauffman no contentó a todos los espectadores por igual. En muchos aspectos es un trabajo brillante y atrevido. Pero en muchos otros, también es frustrante. Aún así, "I´m thinking of ending things" es un trabajo sólido y una apuesta que nada condice con la oferta habitual de la popular plataforma.

The trial of the Chicago seven

En 1969, el gobierno federal acusó a siete personas de conspiración y se produjeron protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Lo último de Aaron Sorkin es un drama judicial inteligente, bien armado y provocativo. Con un brillante uso del humor irónico, Sacha Baron Cohen enaltece "The trial of the Chicago seven", elevándolo a un nivel superior.

Mank

Promocionada como la disputa entre el guionista Herman “Mank” Mankiewicz (Gary Oldman) y Orson Welles (Tom Burke) por la autoría de “El Ciudadano Kane” -obra maestra y un clásico indiscutido- la película persigue intereses mucho más ambiciosos y expande su universo para retratar a Hollywood en sus caóticos años ’30 y ’40, marcados por los vaivenes sociopolíticos (La Gran Depresión como punto clave) que alteraron a la industria del séptimo arte. Fincher lo hizo una vez más: crea una atmósfera cautivante, una auténtica máquina del tiempo directo al corazón de la cinefilia.

Mucho, mucho amor

Walter Mercado volvió al centro de la atención gracias a Netflix. ¿Quién fue? En su momento, el astrólogo más famoso del mundo, un ídolo queer que desafió al patriarcado con su looks extravagantes y su presencia andrógina, una figura mítica de la televisión y la compañía de millones de personas que día a día esperaban con ansiedad la lectura de su horóscopo.

Con un registro de testimonios de primera mano y una recopilación de archivos que asombra, "Mucho, mucho amor: La leyenda de Walter Mercado" es un relato insólito sobre una leyenda que pasó de tenerlo todo a desaparecer de la televisión. Lo más importante es que le hace honor a su nombre, demostrando que con amor también pueden contarse buenas historias.

Crímenes de familia

Alicia (Cecilia Roth) es una madre desesperada que hará lo imposible para evitar que su hijo (Benjamín Amadeo) sea condenado a prisión acusado de intento de homicidio de su exesposa (Sofía Gala Castiglione). A su lado tiene a su esposo (Miguel Ángel Solá), un hombre cansado de tapar los secretos purulentos de la familia. El entramado siniestro lo completa la joven doméstica analfabeta, Gladys (Yanina Ávila), marcada por el dolor que atravesó en el pasado. Este escenario caldeado oficiará de entrada para un desarrolló aún más escabroso, en donde nadie es quien parece ser.

Las mujeres de "Crímenes de familia" no ocupan solamente el rol de víctimas sino que forjan hermandad ante el dolor de aquello que se sabe pero se oculta casa adentro por el temor a "lo que puede venir" de afuera. Esa tensión constante se ejecuta con talento, no agobia. Aún los más críticos encontrarán adictiva la trama judicial que se hilvana de a poco, hasta el intenso climax.

Los hermanos Willoughby

Una de las sorpresas animadas del año. La película sigue a los niños de la familia Willoughby, quienes están convencidos de que sería mejor criarse a sí mismos, por ello traman un plan astuto para enviar a sus padres egoístas de vacaciones. Los hermanos se embarcan en su propia aventura de alto vuelo para encontrar el verdadero significado de la familia.

Aún cuando transita pasajes sombrios, la cinta animada de Kris Pearn tiene la virtud de tocar temas reales, sin dejar de ser un entretenimiento divertido. Refrescante.

El dilema de las redes sociales

Dirigido por Jeff Orlowski, el documental dialoga con expertos en tecnología, responsables de las aplicaciones y buscadores que más usamos (Google, Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, entre otros) para tratar de explicar el poder que ejercen las redes sociales, al punto de ser consideradas una adicción. Si bien este dato es de común conocimiento, lo que causa impresión es cómo el sistema corporativo degrada a los usuarios (nosotros) al punto de ser tan solo herramientas en la búsqueda por una mayor ganancia económica.

"The Social Dilemma" advierte y estremece al mejor estilo "Black Mirror", serie emblema acerca de los peligros de la tecnología avanzada en la vida humana. La decisión es nuestra: ¿queremos ser materia prima de maquinas? Si la respuesta es negativa, más vale apurar el paso.