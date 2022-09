Netflix lanzó el perturbador trailer de El Ángel de la Muerte, película basada en hechos reales

Netflix anunció la fecha de estreno de la película El Ángel de la Muerte, con Eddie Redmayne y Jessica Chastain, basada en una inquietante historia real.

Netflix lanzó el trailer y la fecha de estreno oficial de El Ángel de la Muerte, un perturbador thriller basado en hechos reales, dirigido por Tobias Lindholm (nominado al Oscar) y protagonizado por Eddie Redmayne (La Teoría del Todo, La Chica Danesa) y Jessica Chastain (La Noche más Oscura, La Cumbre Escarlata).

La película cuenta la historia de Amy (Chastain), una enfermera compasiva y madre soltera que lidia con una grave enfermedad cardiaca, se encuentra al límite físico y emocional debido a los duros turnos de noche que exige su trabajo en la UCI. Pero pronto cuenta con la ayuda de Charlie (Redmayne), un colega atento y comprensivo que se incorpora a su unidad. Ambos forjan una sólida y leal amistad mientras comparten las largas noches de hospital y, por primera vez en muchos años, Amy tiene fe en su futuro y en el de sus hijas. Pero, cuando la misteriosa muerte de varios pacientes pone en marcha una investigación que señala a Charlie como principal sospechoso, Amy se ve obligada a arriesgar la vida y la seguridad de sus hijas para destapar la verdad.

El Ángel de la Muerte cuenta con un guion de Krysty Wilson-Cairns, también nominado al Óscar, y está basada en el libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder (El Buen Enfermero: Una Historia Real sobre Medicina, Locura y Asesinatos) escrito por Charles Graeber. El reparto de la película lo completan Nnamdi Asomugha, Kim Dickens, Malik Yoba, Alix West Lefler y Noah Emmerich.

Cuándo se estrena El Ángel de la Muerte en Netflix

El Ángel de la Muerte llegará al catálogo de la plataforma de streaming el próximo 26 de octubre, en el arranque del período de estrenos que aspiran a ser nominados en la próxima temporada de premios y ganarse un espacio en los Oscars 2023. Por el momento, Netflix lanzó un trailer oficial que adentra a los espectadores en la macabra historia real.

Este no es el primer trabajo de Eddie Redmayne con la plataforma de streaming: en 2020 fue uno de los protagonistas del elogiado thriller judicial The Trial of the Chicago Seven, dirigido por Aaron Sorkin. La historia se centra en siete personas acusadas de conspiración contra el gobierno federal en 1969, tras una serie de protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.