Con el Oscar que ganó por "Spider-Man: Un nuevo universo"

Agustín Ross Beraldi, animador argentino de 30 años que formó parte del equipo de realización del largometraje musical "Más allá de la Luna" (Netflix), destacó el "diferencial" que aporta su mirada como director en su inserción en la industria de Hollywood y opinó que la llegada del gigante del streaming al terreno de las producciones animadas permite "transmitir historias localistas y volverlas universales".

Ross Beraldi trabaja para la compañía Sony Pictures Imageworks, subsidiaria de uno de los grandes estudios de Hollywood y con la que Netflix Animation se asoció para contar la historia de Fei Fei, una niña china que construye un cohete para ir a la Luna y demostrar que allí vive una diosa mitológica de la que su madre solía hablarle antes de morir.

Además, tras participar -entre otras- en la confección de la ganadora del Oscar a Mejor película animada "Spider-Man: Un nuevo universo" (2018) y en la nacional "Metegol" (2013), de Juan José Campanella, consideró que la posibilidad de rotar entre proyectos "que no tienen nada que ver en cuestiones de estilo" le permitió "no quedarse con una sola fórmula sobre cómo hacer una película".

En esa línea, y luego de dirigir tres largometrajes independientes realizados en Argentina (el último de ellos, "Los amigos del anillo", estrenó en agosto pasado), Beraldi agregó que en su labor busca plasmar esa experiencia a través de "una mirada más global" que le permita comprender cada segmento a animar en función de la película entera.

"Una de las cosas que más me interesa es la posibilidad de hablarle a 198 millones de hogares al mismo tiempo y el mismo día, me parece espectacular. Creo que Netflix también está apostando a que las historias vengan no solo de una ciudad en Estados Unidos sino que haya influencias de otros lugares, y como argentino, pensar en un futuro una colaboración con Netflix desde Argentina sería increíble. A mí me llena de esperanza en ese sentido, poder transmitir ese tipo de historias más localistas y volverlas universales, y a través de una plataforma como Netflix generar ese público y difundirlas", confirmó en diálogo con Victoria Ojam para la agencia de noticias Télam, desde la ciudad canadiense de Vancouver.