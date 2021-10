Marvel estaría trabajando en una nueva película en solitario de Hulk

Marvel estaría trabajando en la adaptación de Guerra Mundial Hulk, uno de los arcos de cómics más importantes del personaje interpretado por Mark Ruffalo.

Marvel Studios y Disney estarían trabajando en una nueva película en solitario de Hulk, el superhéroe interpretado por Mark Ruffalo, a partir de la serie de cómics World War Hulk (Guerra Mundial Hulk).

Según informa Geeks WorldWide, el estudio tiene planeado comenzar a filmar la película en 2022 con vistas a estrenarla entre la segunda mitad de 2023 y 2024. La película encajaría dentro de algunas de las fechas que la compañía tiene ya reservadas en su calendario de lanzamientos y para las que aún no ha anunciado ningún título. Cabe recordar que, recientemente, Marvel Studios anunció que, salvo Guardianes de la Galaxia Vol.3, todos sus títulos previstos para 2022 y 2023 se retrasarían, lo cual da aún más margen a este nuevo proyecto.

En las viñetas World War Hulk es la continuación del cómic Planet Hulk, del cual se tomaron algunos elementos para la película Thor: Ragnarok. Esta historia narra la venganza del Gigante Verde tras descubrir que su aislamiento en otro planeta era fruto de un engaño urdido por el grupo de superhéroes conocido como los Iluminati, del que forman parte Rayo Negro, El Doctor Extraño, Profesor X, Mr. Fantástico, Namor y Iron Man.

La historia original cuenta con una serie de personajes que, o bien no están en activo dentro Universo Cinematográfico Marvel, o bien aún no han sido presentados. Del mismo modo, su premisa parte de unos acontecimientos que no han sido llevados a la gran pantalla. Por tanto, cabe imaginar que la adaptación que la compañía haga de esta historia será bastante libre.

Una película en solitario del Hulk de Mark Ruffalo es algo que los fans de Marvel han reclamado desde hace años. A pesar de que la cinta El increíble Hulk de 2008 forma parte del MCU, en esa ocasión fue Edward Norton quien dio vida al Profesor Banner. De confirmarse, World War Hulk sería por tanto su primera oportunidad para encarnar al superhéroe en solitario.

Agatha Harkness de WandaVision tendrá su propia serie en Disney+

Agatha Harkness no lanzó su último hechizo. Marvel Studios prepara un spin-off de WandaVision que estará protagonizado por Kathryn Hahn y que podrá verse próximamente en Disney+. La ficción estará centrada en la vida de la bruja y será una nueva producción dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Según reveló Variety, la serie tendrá un toque de humor negro aunque su trama se desconoce de momento. Jac Schaeffer, guionista principal de WandaVision, será el guionista de este spin-off, además de figurar como productor ejecutivo. Si el proyecto llega a buen puerto, será el primero que Schaeffer realice con Marvel desde que firmó un acuerdo con 20th Century Fox Television el pasado mes de mayo.

Precisamente Agatha fue uno de los personajes más carismáticos de la miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Inicialmente, la bruja se presentaba como Agnes, una vecina entrometida que ocultaba su verdadera personalidad como Agatha Harkness, una poderosa hechicera. Tal fue el encanto que derrochó Kathryn Hahn con el papel, que obtuvo una nominación al Emmy a la mejor actriz de reparto.