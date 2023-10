Martin Scorsese dio la noticia más esperada tras el éxito de su nueva película

El cineasta que disfruta las mieles del éxito internacional con Killers of the Flower Moon, su nueva película, hizo un fuerte anuncio de cara a su futuro en la industria.

Martin Scorsese está a punto de estrenar Killers of the Flower Moon, su nueva película producida por Apple Studios. En ella se reunió con sus dos grandes actores fetiche: Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Precisamente este último será quien protagonice el siguiente proyecto del cineasta, tal y como él mismo confirmó en recientes declaraciones.

En una entrevista concedida a The Times, Scorsese reveló que una vez que concluya con la promoción de Killers of the Flower Moon, se pondrá a trabajar en The Wager, tal y como se especulaba desde hacía meses. Al igual que su presente filme, este será una adaptación de otra novela del periodista David Grann, de The New Yorker. Además, volverá a contar con la producción de Apple Studios.

El libro, publicado en abril de 2023, relata los hechos reales que le sucedieron a la tripulación del HMS Wager, un barco de la Marina Real británica que en el año 1971 sufrió un naufragio en una isla desierta del archipiélago Guayaneco, cercano a la costa de la actual Chile. El navío formaba parte de la escuadra del almirante George Anson y entre los náufragos se encontraba John Byron, el abuelo del poeta Lord Byron.

Buena parte de la tripulación acabó amotinándose contra su capitán, David Cheap. Así, tanto el oficial como sus marineros fieles quedaron abandonados en el lugar. Posteriormente, la isla sería denominada como Isla Wager, debiéndole su nombre al barco naufragado. A su vez, Scorsese confirmó que DiCaprio será el protagonista de The Wager.

Se desconoce, sin embargo, a quién interpretará el actor en la película, si bien los rumores apuntarían al Capitán Cheap. Tampoco se anunció fecha de estreno aproximada, aunque el filme no empezaría a rodarse antes de 2024. The Wager será la séptima vez que Scorsese y DiCaprio trabajen juntos en una película. Ambos se unieron por primera vez en Gangs of New York, en 2002. A continuación llegaron El aviador, Infiltrados, Shutter Island, El Lobo de Wall Street y Killers of the Flower Moon. Por otro lado, actor y cineasta también colaboraron en el cortometraje La audición en el año 2015.

Con información de Europa Press.

Scorsese y su otra película en carpeta: una misión del Papa para "contar la vida de Jesús"

Durante una conferencia celebrada en el Vaticano semanas atrás, Scorsese anunció que desea responder a la llamada que El Papa hizo a los artistas asistentes al coloquio de inspirar a través de sus obras, haciendo una película sobre Jesucristo. "He respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo el guion de una película sobre Jesús", declaró el director de El lobo de Wall Street y Taxi Driver, según información de Variety.

Además, anunció que es un proyecto que está a punto de arrancar y convertirse en realidad. "Y estoy a punto de empezar a hacerla", añadió sobre su nueva cinta. La conferencia, titulada "La estética global de la imaginación católica", fue organizada por la publicación jesuita La Civiltà Cattolica en colaboración con la Universidad de Georgetown. El editor de este periódico religioso, Antonio Spadaro, compartió en Twitter varias imágenes de Martin Scorsese junto al Papa Francisco tomadas en la reunión, en el momento en el que el director le anunciaba al Pontífice su nueva película religiosa.

Según Variety, a través de las palabras del propio Spadaro, el director y el Papa mantuvieron una conversación donde alternaron varias anécdotas personales y referencias a las películas del estadounidense. Scorsese explicó a Francisco "cómo le conmovió el llamamiento del Santo Padre de 'dejamos ver a Jesús'", indicó el periodista. Scorsese comenzará, si todo mantiene el curso establecido, una nueva película basada en la figura de Jesucristo próximamente.