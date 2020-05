El elenco original de "Volver al futuro" se reunió en forma virtual para recordar escenas icónicas de la película y recaudar dinero por el coronavirus. Además, idearon una "solución" para erradicar la pandemia y filtraron la posibilidad de una cuarta parte de la mítica saga de ciencia ficción. Del histórico encuentro participaron Michael J.Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doc Brown), Lea Thompson (Lorraine Baines-McFly) y algunos invitados especiales, como el director de la cinta, Robert Zemeckis.

A 35 años de la primera entrega, el actor y host Josh Gad reunió a todos los miembros del elenco con un fin solidario. Si bien los actores recrearon escenas legendarias de "Volver al Futuro", el momento culmine del evento se dio con una intervención de la actriz Lea Thompson, quien aseguró haber encontrado la solución para erradicar el Covid-19. "Me gustaría volver al pasado, al mes de enero, y advertirle a todo el mundo sobre el coronavirus", reflexionó.

“Caminos, a donde vamos, ¡no necesitamos caminos!” exclamó Lloyd, citando la famosa frase que pronunciaba el Doc antes de emprender un viaje en el tiempo a bordo del De Lorean, y provocando un respiro nostálgico de todos los fans de la película. Al rato, Michael J.Fox agregó un saludo a su colega, con quien mantiene una relación de amistad que trascendió la pantalla. Por un rato, "Volver al Futuro" revivió y el especial de Youtube alcanzó un pico de más de un millón de visualizaciones.

Para finalizar el encuentro épico, las estrellas de “Back to the Future: The Musical” interpretaron “The Power of Love”, la canción con la que arranca la primera escena del largometraje que revolucionó a toda una generación y se transformó en un clásico de culto.