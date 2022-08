La película El salto de papá corre peligro y va a la Justicia

El salto de papá, el libro que se basa en la historia del papá de Martín Sivak e iba a ser adaptado en una película con Rodrigo de la Serna como protagonista, está en la cuerda floja tras una denuncia de Gabriel Sivak, parte de la familia que no está de acuerdo con la producción.

El músico Gabriel Sivak anunció que iniciará acciones judiciales contra la producción del filme El salto de papá, acerca de la historia de su padre, Jorge Sivak, y basado en el libro del periodista Martín Sivak, otro de los hijos del banquero que se suicidó en diciembre de 1990. El comunicado que difundió Gabriel aclara su disgusto con la película y su no consentimiento para el rodaje de la misma.

“Me encuentro en la increíble y surrealista situación de tener que acudir a la intervención de un juez para acceder al guion de la película que se está filmando sobre la vida de mi padre y donde hay un personaje que lleva mi nombre, a pesar de haber realizado un pedido formal por no participar en esa narración audiovisual”, señaló Gabriel en un texto que llegó a la agencia de noticias Télam. La película a partir de El salto de papá es un proyecto original de Paramount+ que cuenta con la producción de Viacom International Studios, en asociación con Infinity Hill y Rei Cine, será dirigida por Daniela Goggi, quien además co-escribió el guion junto a Andrea Garrote, y tiene como protagonista a Rodrigo de la Serna.

El pianista y compositor consideró que “esta película, que según difunde la prensa se está filmando, involucra la intimidad de mi padre, de mi familia y mía, se está filmando sin mi consentimiento y violando mi derecho a la intimidad”. “La validación de una crónica familiar editada en el año 2017 –indicó el músico- no autoriza, desde el punto de vista jurídico, el paso a un formato audiovisual sin cumplir los requisitos formales de autorización previos”. El artista sostuvo que se ve "en la violenta y penosa situación de tener que acudir a la intervención de la justicia para verificar si no hay intromisiones indebidas en la intimidad" de su familia y justificó su accionar en el hecho de que “todo acto creativo debería no estar desligado de la dimensión ética y más aún al tratarse de acontecimientos trágicos que pertenecen a la intimidad de personajes reales”.

La historia del papá de Gabriel y Martín Sivak, y la denuncia que pone en jaque la producción

Sivak padre se suicidó al decretarse la quiebra de su banco, Buenos Aires Building, y cinco años después del secuestro y muerte de su hermano Osvaldo. La decisión de Jorge de quitarse la vida puso fin a una existencia atravesada por las finanzas y su militancia revolucionaria en el contexto de la violencia política y las dictaduras cívico-militares que asolaron al país. “Me veo en la obligación de anunciar estas acciones judiciales destinadas a impedir la utilización del nombre de mi padre y el de mi familia en esta película producida en un contexto completamente carente de humanidad y de respeto que incurre en la ilegalidad”, concluyó Gabriel Sivak.