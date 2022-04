Jurassic World Dominion: cuáles son los 13 dinosaurios que aparecerán en la película

De cara al próximo 2 de junio, fecha de estreno en la que saldrá Jurassic World Dominion, un repaso por los 14 dinosaurios que aparecerán en la épica conclusión de la saga.

El espectacular tráiler de Jurassic World Dominion reavivó la "dino manía" de los fanáticos de la saga, que tienen una cita ineludible en los cines el próximo 2 de junio. Y es que el avance, además de regalar a los fans la esperada reunión entre Owen Grady (Chris Pratt) y Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) con los protagonistas de la saga original, Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) y Alan Grant (Sam Neill), también presentó un buen puñado de impresionantes dinosaurios incluyendo algunas especies nuevas.

La trama de la nueva entrega de la franquicia se situará cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar y de que los dinosaurios volvieran, libres y totalmente descontrolados, a recorrer la Tierra. Pero, tal y como mostró el avance, el equilibrio en la coexistencia entre los humanos y los seres más temibles de la creación es muy frágil y pronto se determinará quién es la especie dominante en el planeta. ¿Cuáles serán los 13 dinosaurios que aparecerán en la película?

Parasaurolophus

"No es la primera vez que estas criaturas herbívoras aparecen en la saga, ya que pudieron verse anteriormente en Jurassic Park: El mundo perdido y en Jurassic World: Fallen Kingdom. El inicio del tráiler muestra a Owen Grady, el personaje de Chris Pratt, montando a caballo y persiguiendo a una manada de Parasaurolophus a través de unas llanuras. Una de las características más llamativas de esta especie es que las protuberancias que presentan forman parte de su cráneo y cuya función, probablemente fuera la de mejorar su sistema auditivo y comunicativo.

Apatosaurio

En el avance muestra cómo una multitud de empleados de un aserradero observan asombrados al Apatosaurio emitir su poderoso bramido. Esta especie se puede distinguir de sus imponentes congéneres por sus patas delanteras más cortas, su cola larga y la ausencia de un hocico pronunciado.

Deinonychus

En el tráiler de Dominion aparecen varios dinosaurios de esta especie, unos intentando atacar a los humanos y también cuidando de sus crías. Sin embargo, hay que destacar que dentro esta especie hay dos tipos de raptores. La más conocida, gracias a Blue, el compañero de Owen, es la escamada. La segunda, es una variante con plumas de aspecto más natural. Y, a pesar de que tanto en Jurassic Park como en las novelas de Michael Chrichton se les denomina Velociraptores, la realidad es que son inequívocamente, Deinonychus.

Mosasaurus

Un gigantesco Mosasaurus surge del océano embravecido para engullir el botín de un barco pesquero en el tráiler de Dominion. Así que, casi con toda probabilidad, se trata del mismo saurio marino que aparecía en las anteriores entregas de Jurassic World. Esta enorme especie es sin lugar a dudas, una de las más peligrosas de la nueva saga ya que con sus enormes fauces fue capaz de devorar al Indominus Rex con un solo mordisco.

T-Rex

Una de las más terroríficas especies que aparecieron a lo largo de la saga es el poderoso Tyrannosaurus rex. Y en el avance de Dominion, una de las temibles criaturas hace acto de presencia irrumpiendo en un autocine sembrando el caos entre el público asistente. Ejemplo clásico entre los terópodos y carnívoros, el sanguinolento depredador hace honor a su nombre como el supremo rey de los dinosaurios.

Compsognathus

Cuando la Dra. Ellie Sattler y el Dr. Alan Grant se reúnen, puede verse al fondo Un esqueleto de esta especie de pequeños carnívoros y que ya aparecieron tanto en Jurassic Park: El Mundo Perdido y su secuela como en Jurassic World: Fallen Kingdom.

Terizinosaurus

Esta es una de las nuevas especies que podrán verse en Jurassic World: Dominion y que, como ya reveló el tráiler, es un dinosaurio con pico y plumas que, pese a ser herbívoro, es un espécimen especialmente perverso tal y como demuestra al acechar a Claire. Su naturaleza está estrechamente ligada a las aves rapaces, aunque utiliza sus garras para alcanzar la vegetación en lugar de usarlas para cazar presas.

Allosaurio

El avance de Dominion mostró cómo una pareja de Allosaurios que correteando en el centro de una ciudad y que casi atrapan a Owen entre sus poderosas mandíbulas. Estos depredadores bípedos, que ya habían aparecido en anteriores entregas de Jurassic World y que pueden verse como una versión más pequeña del temido Tyrannosaurus, tienen entre sus características más visibles además del tamaño, unas protuberancias en la cabeza que se asemejan a unos pequeños cuernos.

Quetzalcoatlus

El avance de Dominion ofrecía un vistazo a otra de las especies hasta ahora nunca vistas dentro de la franquicia. El enorme Quetzalcoatlus, una especie que haría palidecer a otros reptiles aéreos y que en el tráiler se precipitaba a destrozar el avión en el que viajan Owen y Claire. Sin embargo, el ADN de estas criaturas no los revela propiamente como dinosaurios. Pese a ellos, son tan formidables como aterradores depredadores.

Pteranodon

Durante el brutal ataque al avión de Owen y Claire por parte del Quetzalcoatlus al enorme depredador lo acompaña una bandada de implacables pteranodones. Y, aunque son considerablemente más pequeños, su tamaño no les hace menos peligrosos en el aire. Esta especie, cuyas características más destacadas son la cresta en su cabeza y su pico en forma de lanza, apareció en todas las entregas de la saga.

Dilophosaurus

Durante el avance de Dominion, Claire sufre en sus propias carnes un encuentro cara a cara con un dilofosaurio, cuya especie incorpora una tan colorida como llamativa cresta que recorre su cuerpo desde la cabeza y termina en la cola. Este especímen al que no se ha vuelto a ver desde Jurassic Park, se hizo muy popular por escupir un corrosivo y letal ácido. Aunque esta capacidad no es más que una mera invención ideada para la película de 1993 y es bastante poco probable que expulsara un veneno similar al del ácido, sí que podría ser una especie venenosa. Otro de los detalles de los que no hay constancia es de que se hallasen fósiles que evidencia las coloridas crestas que incorpora esta especie.

Nasutoceratops

A pesar de guardar semejanzas con los Triceratops, uno de los rasgos por los que se los diferencia es la falta de un cuerno montado en la nariz y son presumiblemente más belicosos de lo que sugiere su herbácea naturaleza, puesto que un grupo de Nasutoceratops aparecen en el tráiler de Dominion en estampida lanzando vehículos blindados con sus cuernos. Pertenecientes a la especie de los ceratopsianos, estos dinosaurios no aparecieron en ninguna entrega de Jurassic World hasta ahora.

Gigantosaurus

En el tramo final del tráiler de Jurassic World Dominion, hace acto de presencia un enorme terópodo que se aproxima hacia los protagonistas. Esta especie solo se había visto en el prólogo del filme y en el que plantaba cara a un imponente T-Rex, al que derrotaba durante su encarnizada lucha. Aunque su aspecto es más fiero e impresionante, se desconocen cuáles son las facultades al completo del Gigantosaurus o de lo que pueda suponer su aparición en la nueva entrega de la franquicia. Sin embargo, es lógico pensar que, tras vencer a un T-Rex, sea el más grande y aterrador de entre todos sus compañeros dinosaurios en Dominion.

Con información de Europa Press.