Jane Fonda acusó a Jennifer López de pegarle en un set: "Nunca me pidió disculpas"

La popular actriz Jane Fonda contó un grave episodio que vivió con Jennifer López en medio del rodaje de una película y escrachó a su compañera de elenco.

La emblemática actriz Jane Fonda, leyenda del cine, activista medioambiental y querida figura de la televisión gracias a la serie LGBTIQ+ Grace and Frankie, reveló una oscura anécdota que vivió durante el rodaje de la película Una suegra de cuidado (2005) y que la enfrentó a Jennifer López, su entonces compañera de reparto. "Nunca me pidió disculpas", indicó la protagonista de Barbarella en una dura acusación contra la diva del Bronx.

Invitada a The Drew Barrymore Show -el late night show de la actriz de E.T, el extraterrestre- Jane Fonda rememoró un polémico episodio que vivió junto a Jennifer López en el rodaje de la comedia romántica dirigida por Robert Luketic, donde encarnó a una madre muy autoritaria que desaprueba que su hijo se case con Charlie (López). En una de las escenas más recordadas del filme la actual esposa de Ben Affleck y Jane Fonda se trenzan en una batalla de cachetazos que no terminó nada bien, según reveló la actriz.

“Lo que me viene a la mente de inmediato, cuando pienso en aquel film, es que tenemos una escena de bofetadas. La abofeteo, ella me abofetea, yo la abofeteo... Y bueno... Jennifer tenía un enorme anillo de diamantes, así que cuando me abofeteó una de las veces, me cortó la ceja. La verdad es que ella nunca se disculpó”, sentenció Jane Fonda escrachando a su colega.

La cuestionada excusa de Jennifer López

Aunque nunca le pidió disculpas por haberla lastimado, Jennifer López sí se refirió a la problemática situación en una entrevista que dio en 2019 donde aprovechó para lanzar una despojada excusa: “Tenía mucho miedo de golpear a Jane Fonda en la cara o lastimarla de alguna manera, de verdad. Su personaje se parecía mucho a ella, y mi personaje en ese momento se parecía mucho a mí. (...) Le tenía tanto miedo y ella era tan valiente y decía: ‘Solo golpéame. No te preocupes por eso, va a estar bien’”.

Aunque la mala relación entre las actrices fue uno de los rumores que trascendió y se volvió famoso la película significó el regreso triunfal de Jane Fonda al cine, tras la pausa que se tomó de la industria del entretenimiento en la década de los '90. Actualmente, la actriz se encuentra en plena campaña de 80 for Brady, comedia que la tiene nuevamente haciendo dupla con Lily Tomlin (su pareja de protagónico en la celebrada Grace and Frankie).