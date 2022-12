Hugh Jackman destapa la verdad sobre su regreso como Wolverine

Hugh Jackman puso fin al misterio que gira en torno al estatus de Wolverine, líder de los X-Men que murió en la película Logan (2017) y que volverá al universo cinematográfico Marvel en Deadpool 3.

Meses atrás, Marvel anunció oficialmente el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3, la nueva película sobre el anti héroe interpretado por Ryan Reynolds que se estrenará el 6 de septiembre de 2024. Ahora, el actor australiano explicó las razones que lo empujaron a volver a dar vida al personaje, tras su aplaudido desenlace en la aclamada película Logan en 2017.

En una entrevista concedida a Deadline, Jackman indicó que, tan solo un tiempo después de anunciar que Logan sería su despedida como Wolverine, viendo Deadpool pensó que un retorno al personaje en el futuro no sería tan extraño. "Llevaba solo 20 minutos viendo Deadpool y acababa de anunciar, literalmente unas semanas antes, que todo acababa con Logan, que esa era mi intención. Entonces pensé: Uh-oh", contó el protagonista de Los Miserables sobre el primer momento en el que se planteó su vuelta como el Arma-X.

En ese momento, el reconocido actor todavía no había decidido volver a interpretar a Wolverine en una película de Marvel. "Estaba conduciendo hacia la playa, era a mediados de agosto y tenía una semana libre de mi show en Broadway. Era mi primera semana libre en unos diez meses y se me ocurrió decir: 'Realmente quiero hacerlo'", declaró Jackman acerca de cómo decidió volver a meterse en la piel y las garras del personaje más emblemático de los X-Men. "Tan pronto como llegué a la playa, llamé a Ryan (Reynolds) simplemente para saber qué estaba pasando. Y aquí estamos. Fue muy rápido", señaló el australiano acerca del momento en el que decidió definitivamente zambullirse en el proyecto de Deadpool 3.

La insistencia de Reynolds en que Jackman aceptara volver a su personaje para la tercera entrega de Deadpool fue importante. "No había una mañana en la que no me despertara sin Ryan Reynolds fuera de mi casa con carteles de 'Por favor'. Siempre me preguntaba sobre mi vuelta. Y yo siempre le contestaba: 'Amigo, para mí ya terminó'", rememora el actor de El gran showman sobre el empeño del actor canadiense en revivir al personaje. "Por eso cuando (Reynolds) me contestó me preguntó si iba en serio", cerró el actor australiano sobre aquella llamada en la playa en la que Jackman aceptó volver como su icónico personaje.