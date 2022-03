Historias de cine: el día que William Hurt casi llega a trabajar en Jurassic Park

Una anécdota casi desconocida que podría haber cambiado el rumbo de la trayectoria fílmica del respetado William Hurt, quien falleció el pasado domingo a sus 71 años.

Tras conocerse la noticia de la muerte del actor estadounidense William Hurt, quien partió falleció por causas naturales a sus 71 años, por las redes circularon numerosos homenajes a los roles que inmortalizaron al actor como una de las figuras más respetadas de Hollywood. Pero pocos recuerdan la pequeña y frustrada historia de cómo el intérprete casi llega a protagonizar la icónica Jurassic Park, de Steven Spielberg.

Corrían los '90 y la noticia de una adaptación cinematográfica del best seller de Michael Crichton -una increíble aventura de ciencia ficción sobre un parque temático con dinosaurios conviviendo con un selecto grupo de hombres y mujeres, en una isla de Costa Rica- causaba fascinación entre los lectores y cinéfilos. Como si fuese poco, que Steven Spielberg -quien venía de cosechar una mega racha de éxitos tales como Tiburón (1975), Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), Los cazadores del arca perdida (1981) y E.T (1982), entre otros- la dirigiese ya era garantía de blockbuster icónico.

Al momento de armar el casting para el trío protagonista, William Hurt fue la primera opción del cineasta para quedarse con el rol del paleontólogo Alan Grant, pero el actor, de muchísimo prestigio tras ser reconocido por la Academia en 1985 por su bellísimo trabajo en El beso de la mujer araña, rechazó la oferta sin siquiera tomarse el tiempo de leer el guión, dejando ir una de las oportunidades laborales más grandes de su carrera. Más tarde, el papel se lo quedaría Sam Neill y el resto es historia: dos secuelas (El Mundo Perdido en 1997 y Jurassic Park 3 en 2001), una nueva trilogía, videojuegos, merchandising, muñequitos y un círculo de fans de la "dinomanía".

"Dirigida por Colin Trevorrow, el guionista de la saga de Jurassic World, esta nueva entrega transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven -y cazan- con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación", reza la sinopsis oficial de Jurassic World Dominion, nueva entrega de la franquicia que llegará a los cines el 9 de junio.

Un repaso por la carrera de William Hurt

A través de un comunicado que su hijo Will hizo público, los fanáticos del William Hurt tomaron conocimiento de su partida, cuya causa no fue revelada, y lo despidieron en las redes sociales. "Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años", enunció el hijo del difunto actor en su publicación. Y detalló cómo fue el desenlace de Hurt: "Murió en paz, entre la familia, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento".

Hurt nació en Washington en 1950, estudió actuación en la escuela Juilliard junto a Robin Williams y Christopher Reeve, y debutó en la película de ciencia ficción Altered States (Un viaje alucinante al fondo de la mente) en 1980, un papel que lo llevó a ser nominado a Mejor Nueva Estrella en los Globos de Oro. Ganó un Óscar por Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña, 1985), donde interpretó a un preso homosexual –su personaje más aclamado-, protagonizó películas como Body Heat (Fuego en el cuerpo, 1981) o Children of a Lesser God (Hijos de un dios menor, 1986).

A lo largo de su carrera, y especialmente en los 80, WIlliam Hurt se destacó por interpretar personajes poco comunes dentro de la industria cinematográfica, algunos de los más recordados son el oficial de policía ruso en Gorky Park(1983), un esposo rico y huraño en Alice (1990), de Woody Allen, y un hombre que quería construir una máquina para invidentes en Hasta el fin del mundo (1991). También interpretó a Thaddeus Ross en el universo Marvel. Además de El increíble Hulk, el personaje de Hurt apareció en cuatro películas de Marvel, como Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y Black Widow. El último trabajo que hizo antes de morir fue interpretar a Donald Cooperman en 14 capítulos de la serie de Amazon Goliath.