Filtraron la duración total de Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese

La película de Martin Scorsese que reunirá a sus dos actores fetiche, Robert De Niro y Leonardo Di Caprio, llegará en 2023 y ya se filtró su duración.

Martin Scorsese reunirá a sus dos actores fetiche, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, en Killers of the Flower Moon, una de las películas más esperadas del año. La cinta llegará a los cines el 20 de octubre, aunque su estreno mundial tendrá lugar en el Festival de Cannes el próximo 20 de mayo. El director del certamen francés, Thierry Frémaux, ya pudo verla y adelantó la monumental duración del filme.

En una entrevista con Variety, Frémaux declaró que tuvo la posibilidad de ver la película en noviembre y desde ese momento trabajó para que lo nuevo de Scorsese estuviera en el festival. A pesar de que el director de Taxi Driver era favorable a estrenar la cinta en Cannes, la productora, Apple TV, consideraba que el mes de mayo era demasiado pronto para la premiere. Tras unas intensas negociaciones, el director del festival consiguió que el realizador estrenara su nueva película en Cannes, la cual consta de una duración exageradamente extensa e insólita en la filmografía de Scorsese. Al ser preguntado por ella, Frémaux confirmó los rumores e indicó que sólo dura 5 minutos más que Once Upon a Time in América, la cinta de Sergio Leone protagonizada por Robert De Niro, que alcanza la marca de 3 horas y 49 minutos.

Por tanto, y a expensas del montaje final que puede ser modificado en el proceso de postproducción, parece que la nueva cinta de Scorsese durará 3 horas y 54 minutos, siendo la película más larga de su filmografía al superar los 209 minutos de The Irishman. Con sus 234 minutos, incluso desbanca ampliamente al filme más largo de DiCaprio, Titanic, de 195 minutos, y a la última entrega de la saga de Avatar de James Cameron, El sentido del agua, que cuenta con 192 minutos de duración.

De qué tratará Killers of the Flower Moon

La historia de la película está basada en hechos reales recogidos en el libro Los asesinos de la luna de las flores; Los crímenes en la Nación Osage y el nacimiento del FBI, del escritor David Grann. La trama, ambientada en la década de 1920, girará en torno a un sangriento complot que se tradujo en decenas de asesinatos en el seno de la tribu Osage, en Oklahoma, después de que se les permitiera beneficiarse de los depósitos de petróleo construidos en sus tierras. Scorsese firma el guion junto con Eric Roth (Dune, El curioso caso de Benjamin Button, Forrest Gump)

De Niro dará vida al empresario local William Haley mientras que DiCaprio hará lo propio con su sobrino Ernest Burkhart. Junto a ellos, Killers of the Flower Moon estará protagonizada por el reciente ganador del Oscar Brendan Faser en el papel de W.S. Hamilton, así como por Jesse Plemons como el agente del FBI Tom White, John Lithgow como el fiscal Leaward y Lily Gladstone como Mollie Burkhart.

Con información de Europa Press.