Está en el cine, trabaja Jennifer Lawrence y es una de las comedias más divertidas del año

La película que se estrenó en cines y compite con los tanques Barbie y Oppenheimer marca el regreso de Jennifer Lawrence a la comedia romántica.

La actriz Jennifer Lawrence volvió al cine tras protagonizar la comedia negra de ciencia ficción Don't Look Up, que generó una ola de polémicas tras su estreno en Netflix, en una de las mejores comedias románticas en lo que va del año. Se trata de No Hard Feelings (Hazme el favor), una película que ya puede disfrutarse en salas de cine y que nada tiene que envidiarle a los tanques Barbie y Oppenheimer.

En la película dirigida por Gene Stupnitsky, la actriz que saltó a la popularidad por la saga Los juegos del hambre interpreta a Maddie, una joven que está a punto de perder la casa de su infancia hasta que descubre un curioso anuncio de trabajo: unos adinerados padres controladores están buscando a alguien que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que este vaya a la Universidad. Lo que al principio resulta un vínculo con intereses muta cuando Maddie descubre a Percy como persona.

“Es muy difícil hacer una comedia en la que no se ofenda a las personas. Todos, en algún sentido, podrían ofenderse por esta película”, advirtió la protagonista en una entrevista con Sky News sobre el tono de comedia sexual desprejuiciada que tiene la historia que encantó a la mayoría de los críticos, quienes destacan "la honestidad de la premisa y sus personajes, pese a los caminos seguros de la estructura narrativa que transita Hazme el favor. Aún así, en las páginas webs de crítica especializada Rotten Tomatoes e IMDb la cinta tiene una valoración positiva del 70% y 6,7 puntos sobre 10 respectivamente.

Además de la mencionada actriz, el elenco principal se completa con las actuaciones de Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Natalie Morales, Matthew Broderick, Ebon Moss-Bachrach, Hasan Minhaj, Scott MacArthur y Kyle Mooney. La película se estrenó en salas de cine en Argentina, en un momento de grandes estrenos como Barbie, de Greta Gerwig, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, y está en cartel hasta el miércoles 9 de agosto inclusive, a la espera de saber si renovará una semana más (de acuerdo a los tickets vendidos desde su estreno).

Jennifer Lawrence reveló cuál fue la exitosa saga que le cerró la puerta en la cara: "Me rechazaron"

En diálogo con el podcast The Rewatchables, la actriz contó que hizo una audición para interpretar a Bella en la película romántica Crepúsculo, rol que más tarde llevó al reconocimiento popular a Kristen Stewart, y que las cosas no resultaron como ella esperaba. "Hice una audición para Crepúsculo y me rechazaron de inmediato. Ni siquiera me devolvieron la llamada. Pero mi vida hubiera sido totalmente diferente. Obtuve el papel en Los Juegos del Hambre, creo, como un año después", comentó.

Lawrence tiene en carpeta el protagonismo de la película Mátate, amor, basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz. El filme será dirigido por la escocesa Lynne Ramsay, directora de Tenemos que hablar de Kevin y producida por la productora de Martin Scorsese. "Matate, amor puede leerse como la demolición de la idea costumbrista de familia tipo. Aquí, el amor conyugal es visto como acoso. El amor del hijo es visto como acoso. Y los propios personajes son llevados al extremo de la impostura", reza la sinopsis de la novela.